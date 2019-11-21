На Київщині поліція знайшла у водія-порушника наркотики (фото)
Згортки із коноплями виявлено у водія і пасажира автівки
Наряд групи реагування патрульної поліції під час несення служби по забезпеченню правопорядку у місті Кагарлик за порушення Правил дорожнього руху зупинив автомобіль «ВАЗ-2103».
За кермом авто знаходився 28-річний житель села Яблунівка. При проведенні поверхневого огляду поліцейські виявили у водія паперовий згорток з сухою подрібненою речовиною, зовні схожу на рослини конопель. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
У пасажира автомобіля, 43-річного жителя села Очеретяне, в кишені також виявлено подібний згорток.
На місце події прибула слідчо-оперативна група Кагарлицького відділення поліції для документування правопорушення.
Як повідомлялося, столичними правоохоронцями викрито трьох осіб, причетних до виробництва та збуту сильнодіючих психотропних речовин.
Також нещодавно правоохоронці викрили та затримали 29-річного чоловіка, який виготовляв і збував наркотики. Правопорушник у власній квартирі, що знаходиться на проспекті Генерала Ватутіна, облаштував нарколабораторію, де виготовляв амфетамін та екстазі, які у подальшому продавав із «рук у руки».