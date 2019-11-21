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    На Київщині поліція знайшла у водія-порушника наркотики (фото)

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    Виявлену у водія речовину поліція відправила на експертизу - На Київщині поліція знайшла у водія-порушника наркотики (фото)
    Виявлену у водія речовину поліція відправила на експертизу
    Фото: Нацполіція

    Згортки із коноплями виявлено у водія і пасажира автівки

    Наряд групи реагування патрульної поліції під час несення служби по забезпеченню правопорядку у місті Кагарлик за порушення Правил дорожнього руху зупинив автомобіль «ВАЗ-2103».

    За кермом авто знаходився 28-річний житель села Яблунівка. При проведенні поверхневого огляду поліцейські виявили у водія паперовий згорток з сухою подрібненою речовиною, зовні схожу на рослини конопель. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    У пасажира автомобіля, 43-річного жителя села Очеретяне, в кишені також виявлено подібний згорток.

    На місце події прибула слідчо-оперативна група Кагарлицького відділення поліції для документування правопорушення.

    Як повідомлялося, столичними правоохоронцями викрито трьох осіб, причетних до виробництва та збуту сильнодіючих психотропних речовин.

    Також нещодавно правоохоронці викрили та затримали 29-річного чоловіка, який виготовляв і збував наркотики. Правопорушник у власній квартирі, що знаходиться на проспекті Генерала Ватутіна, облаштував нарколабораторію, де виготовляв амфетамін та екстазі, які у подальшому продавав із «рук у руки».

    Національна поліція України кримінал водій Київщина наркотики автомобіль
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