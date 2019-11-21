На Київщині поліція знайшла у водія-порушника наркотики (фото)



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Виявлену у водія речовину поліція відправила на експертизу Фото: Нацполіція

Згортки із коноплями виявлено у водія і пасажира автівки

Наряд групи реагування патрульної поліції під час несення служби по забезпеченню правопорядку у місті Кагарлик за порушення Правил дорожнього руху зупинив автомобіль «ВАЗ-2103».

За кермом авто знаходився 28-річний житель села Яблунівка. При проведенні поверхневого огляду поліцейські виявили у водія паперовий згорток з сухою подрібненою речовиною, зовні схожу на рослини конопель. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

У пасажира автомобіля, 43-річного жителя села Очеретяне, в кишені також виявлено подібний згорток.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Кагарлицького відділення поліції для документування правопорушення.

Як повідомлялося, столичними правоохоронцями викрито трьох осіб, причетних до виробництва та збуту сильнодіючих психотропних речовин.

Також нещодавно правоохоронці викрили та затримали 29-річного чоловіка, який виготовляв і збував наркотики. Правопорушник у власній квартирі, що знаходиться на проспекті Генерала Ватутіна, облаштував нарколабораторію, де виготовляв амфетамін та екстазі, які у подальшому продавав із «рук у руки».