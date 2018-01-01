Столичні правоохоронці витягли грабіжника із вентиляційної труби

Чоловік намагався викрасти з офісу оргтехніку, але спрацювала сигналізація

Близько 4-ї години ранку із офісного приміщення у провулку Бехтерівський, у центрі Києва, на пульт диспетчера поліції охорони надійшов сигнал «Тривога». Про це інформує прес-служба Національної поліції, повідомляє «Главком». «Протягом хвилини на місце події прибув наряд групи реагування Управління



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Чоловік намагався викрасти з офісу оргтехніку, але спрацювала сигналізація

Близько 4-ї години ранку із офісного приміщення у провулку Бехтерівський, у центрі Києва, на пульт диспетчера поліції охорони надійшов сигнал «Тривога».

Про це інформує прес-служба Національної поліції, повідомляє «Главком».

«Протягом хвилини на місце події прибув наряд групи реагування Управління поліції охорони в м. Києві», - йдеться у повідомленні.

також зазначається, що по прибуттю правоохоронці виявили відчинені двері офісу зі зламаними замками, тож прийняли рішення про негайне блокування імовірних виходів із будівлі. На допомогу поліцейські викликали наряд групи реагування відомства.

«Охоронна сигналізація постійно спрацьовувала, тож правоохоронці розуміли, що у приміщенні знаходиться особа, на яку реагують датчики руху. У ході ретельного огляду офісу у вентиляційній трубі поліцейські виявили та затримали 30-річного чоловіка, який намагався викрасти оргтехніку», - розповідають правоохоронці про затримання злочинців.

Сумку із речами зловмисник залишив біля дверей, оскільки не встиг передати її спільникам.

Поліцейські провели обстеження прилеглої території і виявили автомобіль, у якому знаходилося двоє - чоловіків і жінка. Саме вони за допомогою смс-повідомлень попередили співучасника про приїзд наряду поліції.

Усіх злочинців доставили до Шевченківського управління поліції. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочато кримінальне провадження за ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.



