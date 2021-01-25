Столичні школярі повертаються за парти, але знову можливий карантин: названо умову

У разі погіршення епідеміологічної ситуації столичні заклади освіти перейдуть до змішаної системи навчання

У понеділок, 25 січня, усі школи Києва відновлюють навчальний процес після локдауну. Усі заклади впровадили оновлений санітарний регламент та в повному обсязі забезпечені засобами для дезінфекції. Про це повідомив виконуючий обов’язки першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

«Як школи працюватимуть далі, ми будемо розуміти вже в перші дні відновлення навчання. Ми постійно слідкуємо за епідеміологічною ситуацією та розробили чіткий механізм дій у разі виявлення спалахів захворювання в навчальних закладах», – зазначив Мондриївський.

За його словами, у разі погіршення епідеміологічної ситуації, столичні заклади освіти перейдуть до змішаної системи навчання. Тобто на дистанційне навчання відправлятимуть не всіх школярів, а, за потреби, окремі класи, чи закриватимуть на карантин окремі школи.

«Хочу наголосити, що система оплати харчування в школах залишається без змін! Перші-четверті класи та пільговики й надалі харчуватимуться безкоштовно», – додав Мондриївський.

Він нагадав, що учні столичних шкіл мають право безоплатного проїзду в столичному громадському транспорті. Електронним учнівським квитком школярі можуть скористатися самостійно на турнікеті в метрополітені або валідувати його на в наземному транспорті. З паперовим документом необхідно звернутися до контролера в метро або пред’явити кондуктору чи водієві у наземному транспорті.