Столичний метрополітен показав, як після капремонту виглядатиме станція «Святошин»

Сьогодні буде розпочато капітальний ремонт станції «Святошин»

Київський метрополітен нагадав, що у зв'язку з капітальним ремонтом метро «Святошин» будуть закриті окремі виходи і входи станції. Про це повідомляє прес-служба метрополітену. «З 24 лютого буде розпочато капітальний ремонт станції «Святошин». Вихід до проспекту Перемоги, заводу АТЕК, Антонова і підземний



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Станція метро «Святошин»

Сьогодні буде розпочато капітальний ремонт станції «Святошин»

Київський метрополітен нагадав, що у зв'язку з капітальним ремонтом метро «Святошин» будуть закриті окремі виходи і входи станції.

Про це повідомляє прес-служба метрополітену.

«З 24 лютого буде розпочато капітальний ремонт станції «Святошин». Вихід до проспекту Перемоги, заводу АТЕК, Антонова і підземний перехід не будуть працювати. У години пік для уникнення скупчення людей можливе часткове обмеження входу в робочий вестибюль (вихід до залізничної станції, проспекту Перемоги і речового ринку)», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, на станції запланована установка п'яти ліфтів для маломобільних груп населення, заміна дверей і облаштування проходів для візків, оновлення системи навігації та монтаж тактильної плитки для пасажирів з урахуванням доступності для людей з інвалідністю.

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«Проект також передбачає встановлення відеокамер на станції й у переходах, ремонт і заміну облицювання, підвищення рівня протипожежного захисту, встановлення енергозберігаючого освітлення, заміну лавок, поручнів тощо», - додали у метрополітені.

Роботи триватимуть до жовтня цього року.

Нагадаємо, що станцію «Святошин» відкрито у 1971 році. З того часу капітальний ремонт не проводився.

До слова, вчора ввечері біля метро «Святошин» у Києві комунальники демонтували кіоск з продажу шаурми.