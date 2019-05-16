  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Столичний поліцейський потрапив під слідство за підроблений лікарняний

    • Розсилка
    Столичний поліцейський потрапив під слідство за підроблений лікарняний

    Поліцейському може загрожувати покарання у вигляді обмеження волі на строк до 2 років

    Прокуратурою Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно діючого співробітника патрульної поліції Києва, який з метою приховування факту відсутності на робочому місці протягом двох тижнів надав до кадрового підрозділу підроблену довідку про тимчасову непрацездатність, згідно якої він нібито перебував на лікарняному. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київщини.

    Встановлено, що поліцейський в мережі Інтернет знайшов сайт, де пропонували послуги по виготовленню та продажу довідки непрацездатності, зателефонував туди і невдовзі за винагороду отримав вказаний документ.

    Дії співробітника патрульної поліції прокуратурою кваліфіковано за ч.4 ст.358 КК України (використання завідомо підробленого офіційного документа).

    У разі доведення в суді його вини поліцейському може загрожувати покарання у вигляді обмеження волі на строк до 2 років.

    До слова, поліція Києва отримає на озброєння нові пістолети-кулемети «МР-5». 

    Читайте також
    Національна поліція України прокуратура Київ кримінал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ