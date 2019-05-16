Столичний поліцейський потрапив під слідство за підроблений лікарняний



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Поліцейському може загрожувати покарання у вигляді обмеження волі на строк до 2 років

Прокуратурою Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно діючого співробітника патрульної поліції Києва, який з метою приховування факту відсутності на робочому місці протягом двох тижнів надав до кадрового підрозділу підроблену довідку про тимчасову непрацездатність, згідно якої він нібито перебував на лікарняному. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київщини.

Встановлено, що поліцейський в мережі Інтернет знайшов сайт, де пропонували послуги по виготовленню та продажу довідки непрацездатності, зателефонував туди і невдовзі за винагороду отримав вказаний документ.

Дії співробітника патрульної поліції прокуратурою кваліфіковано за ч.4 ст.358 КК України (використання завідомо підробленого офіційного документа).

У разі доведення в суді його вини поліцейському може загрожувати покарання у вигляді обмеження волі на строк до 2 років.

До слова, поліція Києва отримає на озброєння нові пістолети-кулемети «МР-5».