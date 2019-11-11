Столичну банкіршу викрили у заволодінні понад 1 млн грн



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Жінці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Столичною прокуратурою повідомлено про підозру уродженці Києва, яка керувала територіальним відділенням банку, у заволодінні майном осіб та держави у особливо великих розмірах.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що у жовтні 2018 року керівниця територіального відділення банку, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, забезпечила видачу платіжних банківських карт без фактичної присутності клієнтів банку, які є власниками вказаних банківських карт. Після вчинення вказаних дій остання без відома клієнтів здійснила переведення коштів із пенсійних рахунків на новостворені карткові рахунки», - йдеться в повідомленні прокуратури.

У подальшому керівниця територіального відділення банку передала безпідставно видані платіжні банківські карти іншим особам для забезпечення зняття наявних на них грошових коштів.

«Таким чином, посадова особа банку, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, у змові з іншими невстановленими особами, заволоділа шляхом обману грошовими коштами клієнтів банку у сумі 356 234 грн та грошовими коштами банку в розмірі 711 390 грн», - розповіли в прокуратурі.

За результатами досудового розслідування жінці пред’явлено підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України. За вчинене їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На даний час місцевою прокуратурою вживаються заходи для взяття підозрюваної під варту.