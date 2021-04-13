Столичний суд виніс вирок убивці шестирічного хлопчика

До 13 років позбавлення волі засуджено обвинуваченого у вбивстві дитини

Вироком Деснянського районного суду Києві 37-річного уродженця Волинської області засуджено до 13 років позбавлення волі за вчинення умисного вбивства малолітньої дитини. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Жахливий злочин трапився 25 червня 2020 року у квартирі по вул. Шолом-Алейхема у Деснянському районі столиці.

Зловмисник перебував у квартирі в компанії кількох чоловіків, матері потерпілого хлопчика та вживав алкоголь. Згодом чоловік пішов до сусідньої кімнати, де знаходилися діти господарки – хлопчики 6-ти та 9-ти років. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік схопив молодшого хлопчика та почав завдавати йому численних ударів по різних частинах тіла, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження у вигляді відкритої черепно-мозкової травми, множинних переломів, забоїв внутрішніх органів тощо.

Внаслідок вказаних ушкоджень хлопчик помер у лікарні. Його 9-річного брата вилучили з сім’ї працівники Служби у справах дітей та сім'ї Деснянської РДА.

Підозрюваного затримали на місці злочину. Фото: Київська міська прокуратура

До слова, 11 березня в селі Щасливому на Херсонщині знайшли тіло семирічної Марії Борисової, пошуки якої тривали декілька днів. Правоохоронці знайшли тіло мертвої дитини у мішку в занедбаному сараї.

14 березня поліція Херсонської області затримала підозрюваного у вбивстві та зґвалтуванні семирічної Марії Борисової. Підозрюваного знайшли із порізаними венами, він намагався вчинити самогубство.