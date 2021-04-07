Убивця відомої київської стилістки засуджений до довічного позбавлення волі
Через шість років після скоєння злочину убивця почув вирок
Колишній чоловік Катерини Положай відмовляється визнавати вину
Колишній чоловік київської стилістки Катерини Положай визнаний винним у вбивстві своєї дружини та засуджений Шевченківським судом до довічного позбавлення волі. Про це повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець у Фейсбуці.
«До довічного позбавлення волі засуджено вбивцю відомої стилістки Катерини Положай. Такий вирок суд оголосив сьогодні, 6 квітня», – зазначено в повідомленні.
Як встановило, слідство встановило, що чоловік заздалегідь спланував та організував злочин. У день вбивства, 19 листопада 2015 року, він завчасно прибув до салону краси Положай та вбив її з особливою жорстокістю. Злочин було вчинено з корисливих міркувань.
Тіло жінки знайшла колега.
У прокуратурі кажуть, що чоловік всіляко намагався відвести від себе підозру: знищував докази, вигадував алібі. У суді він так і не визнав свою провину.
Проте вироком суду його засуджено за статтями «Умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю» та «Таємне викрадення чужого майна». Крім того, чоловік має виплатити по пʼять мільйонів гривень заподіяної моральної та матеріальної шкоди двом неповнолітнім дітям та батькам вбитої жінки, а також довічно їх утримувати.
Раніше повідомлялося, що ні тілі стилістки було виявлено численні поранення голови та шиї.