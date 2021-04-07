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    Убивця відомої київської стилістки засуджений до довічного позбавлення волі

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    Через шість років після скоєння злочину убивця почув вирок&nbsp; - Убивця відомої київської стилістки засуджений до довічного позбавлення волі

    Через шість років після скоєння злочину убивця почув вирок 

    Фото: dilo.net.ua

    Колишній чоловік Катерини Положай відмовляється визнавати вину

    Колишній чоловік київської стилістки Катерини Положай визнаний винним у вбивстві своєї дружини та засуджений Шевченківським судом до довічного позбавлення волі. Про це повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець у Фейсбуці.

    «До довічного позбавлення волі засуджено вбивцю відомої стилістки Катерини Положай. Такий вирок суд оголосив сьогодні, 6 квітня», – зазначено в повідомленні.

    Як встановило, слідство встановило, що чоловік заздалегідь спланував та організував злочин. У день вбивства, 19 листопада 2015 року, він завчасно прибув до салону краси Положай та вбив її з особливою жорстокістю. Злочин було вчинено з корисливих міркувань.

    Тіло жінки знайшла колега.

    У прокуратурі кажуть, що чоловік всіляко намагався відвести від себе підозру: знищував докази, вигадував алібі. У суді він так і не визнав свою провину.

    Проте вироком суду його засуджено за статтями «Умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю» та «Таємне викрадення чужого майна». Крім того, чоловік має виплатити по пʼять мільйонів гривень заподіяної моральної та матеріальної шкоди двом неповнолітнім дітям та батькам вбитої жінки, а також довічно їх утримувати.

    Раніше повідомлялося, що ні тілі стилістки було виявлено численні поранення голови та шиї.

    Теги: Київ суд вбивство викрадення чоловік злочин вирок
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