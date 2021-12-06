Столичного посадовця судитимуть за розтрату 260 тис. грн при ремонті підземних переходів

Начальнику КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району» було вручено підозру влітку 2021 р.

Начальнику КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району» було вручено підозру влітку 2021 р.

Роботи з ремонту підземних переходів були виконані частково, а окремі роботи взагалі не проводились

Деснянська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно начальника комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та експлуатації автомобільних шляхів та споруд на них» Деснянського району, який обвинувачується у розтраті бюджетних коштів, виділених на ремонт підземних переходів. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Упродовж 2020 року підприємство уклало два договори з суб’єктами господарювання на проведення поточного ремонту двох підземних переходів.

Загальна вартість ремонтних робіт складала 1,5 млн грн.

Правоохоронцями на підставі проведених слідчих дій та одержаних в ході слідства висновків експертиз встановлено, що роботи з поточного ремонту підземних переходів виконані частково, а окремі роботи, передбачені договорами, взагалі не проводились.

Також з’ясувалося, що одна з підрядних організацій, залучених до проведення ремонтних робіт, має ознаки фіктивності.

Незважаючи на це, начальник КП ШЕУ підписав акти приймання виконаних ремонтних робіт та надав вказівку відповідним підрозділам комунального підприємства на перерахування бюджетних коштів за фактично не виконані ремонтні роботи.

Таким чином, начальником КП ШЕУ Деснянського району вчинено розтрату бюджетних коштів в сумі 260 тис. грн, чим спричинено матеріальну шкоду територіальній громаді Києва.

Наразі обвинувальний акт за ч.ч. 2,3 ст. 191 КК України відносно службової особи скеровано до Деснянського районного суду для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, в серпні цього року Деснянська окружна прокуратура Києва за результатами проведених слідчих дій повідомила про підозру начальнику Комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району» в розтраті бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого повторно