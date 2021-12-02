Столичного посадовця судитимуть за хабар у $2 тис. (фото)

Посадовця затримали 7 жовтня 2021 року одразу після одержання ним хабара

На майно посадовця накладено арешт

Шевченківська окружна прокуратура Києва направила до суду обвинувальний акт відносно начальника управління Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю КМДА, викритого на одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, посадовець КМДА висловив вимогу громадянину щодо надання неправомірної вигоди за невжиття заходів реагування на порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, можливо, допущених при проведенні реконструкції нежитлового приміщення по вул. Крутий узвіз у Києві.

7 жовтня 2021 року посадовця затримали одразу після одержання $2 тис. неправомірної вигоди.

Наразі щодо обвинуваченого застосовано запобіжний захід у вигляді застави. На майно посадовця накладено арешт з метою забезпечення конфіскації майна.

Заходи з викриття проводилися прокурорами спільно зі слідчими Шевченківського управління поліції за оперативного супроводження СБУ.

Як повідомлялося, завершено досудове розслідування стосовно заступника керівника підрозділу одного з районних управлінь поліції в Києві, який вимагав неправомірну вигоду за здійснення впливу на керівника іншого підрозділу Національної поліції.

Крім того, державному інспектору митного посту «Аеропорт Бориспіль» Київської митниці Держмитслужби та менеджеру з логістики одного з товариств з обмеженою відповідальності повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди.