Столичного посадовця судитимуть за хабар у $2 тис. (фото)
На майно посадовця накладено арешт
Шевченківська окружна прокуратура Києва направила до суду обвинувальний акт відносно начальника управління Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю КМДА, викритого на одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Згідно з матеріалами слідства, посадовець КМДА висловив вимогу громадянину щодо надання неправомірної вигоди за невжиття заходів реагування на порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, можливо, допущених при проведенні реконструкції нежитлового приміщення по вул. Крутий узвіз у Києві.
7 жовтня 2021 року посадовця затримали одразу після одержання $2 тис. неправомірної вигоди.
Наразі щодо обвинуваченого застосовано запобіжний захід у вигляді застави. На майно посадовця накладено арешт з метою забезпечення конфіскації майна.
Заходи з викриття проводилися прокурорами спільно зі слідчими Шевченківського управління поліції за оперативного супроводження СБУ.
Як повідомлялося, завершено досудове розслідування стосовно заступника керівника підрозділу одного з районних управлінь поліції в Києві, який вимагав неправомірну вигоду за здійснення впливу на керівника іншого підрозділу Національної поліції.
Крім того, державному інспектору митного посту «Аеропорт Бориспіль» Київської митниці Держмитслужби та менеджеру з логістики одного з товариств з обмеженою відповідальності повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди.