Столичний посадовець підозрюється у розтраті коштів, виділених на ремонт підземних переходів

Матеріальна шкода від дій чиновника оцінюється у чверть мільйона гривень

Деснянська окружна прокуратура Києва за результатами проведених слідчих дій повідомила про підозру начальнику Комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району» в розтраті бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого повторно. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2020 року комунальним підприємством в особі його начальника укладено договори з суб’єктами господарювання на проведення поточного ремонту двох підземних пішохідних переходів, розташованих біля станції метро «Чернігівська», а також на перетині вулиці Братиславська з проспектом Лісовим у Деснянському районі Києва.

Загальна вартість ремонтних робіт, відповідно до умов договорів, складала 1,5 млн грн.

Правоохоронцями на підставі проведених слідчих дій та одержаних висновків експертиз встановлено, що роботи з поточного ремонту підземних переходів виконані лише частково, а окремі роботи, передбачені договорами, взагалі не проводились.

Також з’ясувалося, що одна з підрядних організацій, залучених до проведення ремонтних робіт, має ознаки фіктивності, оскільки особа, зазначена як директор в її реєстраційних та статутних документах, а також в договорах та актах виконаних робіт, підписаних з комунальних підприємством, фактично не причетна до фінансово-господарської діяльності товариства.

Надалі, незважаючи на те, що ремонтні роботи в підземних переходах були проведені вкрай неякісно та не у повному обсязі, начальник підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав акти приймання виконаних будівельних робіт та надав вказівку відповідним підрозділам комунального підприємства на перерахування бюджетних коштів за фактично невиконані ремонтні роботи.

Таким чином, начальником КП ШЕУ Деснянського району вчинено розтрату бюджетних коштів в сумі 260 тис. грн, чим спричинено матеріальну шкоду територіальній громаді Києва на вказану суму.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від посади.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.