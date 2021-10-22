Столиця на порозі «червоної» зони. Які зміни чекають на киян?

Поки що Київський метрополітен працюватиме в звичайному режимі, але з дотриманням карантинних вимог

22 жовтня Комісія з надзвичайних ситуацій міст ухвалить рішення про запровадження додаткових обмежень і функціонування столиці

Днями Київ потрапить до «червоної» зони карантину. Про це попередив мер столиці Віталій Кличко на засіданні Київради 21 жовтня.

Як повідомив «Сьогодні» перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, у найближчі два дні в Києві нічого суттєво не зміниться. Рішення про перехід столиці в «червону» зону буде прийматися сьогодні на засіданні Комісії з надзвичайних ситуацій міста. Також комісія ухвалить рішення про запровадження додаткових обмежень і функціонування столиці.

Як працюватимуть спортзали, ТРЦ і ресторани

Магазини, ТРЦ, спортзали, кінотеатри, ресторани, кафе – працюватимуть, але за умови, що персонал цих закладів вакцинований на 100%.

«Тільки в цьому випадку вони зможуть приймати відвідувачів, але з обмеженнями за кількістю місць, яке допустимо за параметрами червоної зони. Відвідувачі повинні бути обов'язково вакциновані або мати на руках свіжий негативний ПЛР-тест або антиген-тест», – розповів Поворозник.

Як буде працювати метро

Київський метрополітен працюватиме в звичайному режимі. «Спецперепусток для проїзду в метро й наземному транспорті ми поки точно не будемо видавати. На цей момент немає обґрунтувань для зупинки роботи транспорту. У Києві один млн вакцинованих громадян. Вони повинні жити повноцінним життям, наскільки це можливо в умовах карантину – їздити на роботу, користуватися транспортом», – пояснив Поворозник.

Коли введуть спецперепустки на транспорт

Заступник голови КМДА допускає введення спецперепусток на транспорт. «Електронні спеціальні перепустки будуть запущені в разі введення жорстких обмежень. Але ми поки не плануємо переводити метрополітен і наземний транспорт у спеціальний режим перевезень, як це було навесні. Транспорт курсуватиме, але з обмеженнями. Наприклад, тролейбуси, автобуси, трамваї будуть брати тільки сидячих пасажирів», – розповів Поворозник.

На цей момент місто отримало вже близько 10 тисяч заявок від підприємств та організацій на отримання понад 650 тис. спецперепусток.

Поворозник підкреслив, що електронні спецпропуски почнуть видавати, коли настане критична ситуація в місті. У цьому випадку право на проїзд в міському транспорті отримають тільки представники професій, які відносяться до критичної інфраструктури міста.

Нагадаємо, 20 жовтня у Києві коронавірус підтверджено у 1192 осіб. Від ускладнень коронавірусу померли 39 осіб.

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