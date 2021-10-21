На столичних вокзалах гаряче: поліція не пускає в автобуси без Covid-сертифікату чи тесту

Пасажири, яких не пускають в автобуси, влаштовують скандали

Люди не можуть потрапити у міжрегіональний автобус без сертифікатів про вакцинацію або негативних тестів на коронавірус

У перший день дії нових правил перевезення пасажирів на столичних автовокзалах неспокійно, оскільки рейдові бригади пускають в автобуси лише за наявності сертифікатів про вакцинацію або негативних тестів на коронавірус.

Зокрема, сьогодні гаряче на автовокзалі «Київ» (відомого в народі як «Яма») на вул. Петлюри, що неподалік Центрального залізничного вокзалу столиці. Про це повідомляється на сторінці «Чесно. Київ» у Facebook.

«Люди хочуть їхати на Черкащину, їх не пускають правоохоронці в автобус», – йдеться в дописі зі світлинами.

Нагадаємо, з 21 жовтня українці не зможуть вільно подорожувати територією України потягом, автобусом чи літаком. Обмеження введуть лише для тих, хто не зробив щеплення від коронавірусу.