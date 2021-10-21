На столичних вокзалах гаряче: поліція не пускає в автобуси без Covid-сертифікату чи тесту
Люди не можуть потрапити у міжрегіональний автобус без сертифікатів про вакцинацію або негативних тестів на коронавірус
У перший день дії нових правил перевезення пасажирів на столичних автовокзалах неспокійно, оскільки рейдові бригади пускають в автобуси лише за наявності сертифікатів про вакцинацію або негативних тестів на коронавірус.
Зокрема, сьогодні гаряче на автовокзалі «Київ» (відомого в народі як «Яма») на вул. Петлюри, що неподалік Центрального залізничного вокзалу столиці. Про це повідомляється на сторінці «Чесно. Київ» у Facebook.
«Люди хочуть їхати на Черкащину, їх не пускають правоохоронці в автобус», – йдеться в дописі зі світлинами.
Нагадаємо, з 21 жовтня українці не зможуть вільно подорожувати територією України потягом, автобусом чи літаком. Обмеження введуть лише для тих, хто не зробив щеплення від коронавірусу.
Відсьогодні почали діяти нові правила пасажирських перевезень.
Щеплення від коронавірусу та експрес-тестування на Covid-19 з 21 жовтня можна буде зробити на найбільших залізничних вокзалах країни. Невакциновані пасажири можуть за вигідною ціною зробити тест і отримати довідку, яка стане підставою для проїзду у разі негативного результату.
21 жовтня на Центральному залізничному вокзалі Києва через перевірку документів посадка пасажирів на потяги затягується. Надати документи про вакцинацію можна як в електронному, так і в паперовому вигляді. У приміщенні вокзалу організували пункт експрес-тестування на Covid-19.
Центральний автовокзал Києва втратив 40% рейсів у перший день дії нових правил перевезення пасажирів. Перевізники відмовилися виходити на маршрути. Тепер вони збирають пасажирів неподалік, за територією вокзалу, на нелегальній стоянці.