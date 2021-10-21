Ні Covid-паспортам. Співачка, відома в 90-х, вийшла під Кабмін (фото)

Валерія Сєрова виступає проти вакцинації від коронавірусу

Валерія Сєрова, співачка, учасниця гурту «Віола», відома в 90-х роках, взяла участь в акції протесту біля Кабінету міністрів проти вакцинації від коронавірусу. Про це вона сама повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Мовчання – золото? Ні! Це мовчазна згода на злочин», – написала Сєрова та оприлюднила фото з акції протесту.

Як видно на фото, акція була не багатолюдна. Всього лише кілька осіб стояло з плакатами, на яких було написано «Скажи ні обов’язковій вакцинації», «Скажи ні Covid-паспортам», «Скажи ні Covid-фашизму» та ін.

Гурт «Віола» був відомий у 90-х роках минулого століття. Вікторія Сєрова писала тексти та виконувала майже всі пісні, другий учасник гурту Олег Харитонов писав музику, займався аранжуванням та інколи співав. У 1995 році проєкт відмовився від назви «Віола» і Вікторія почала виступати під іменем Валерія Сєрова.

Як повідомлялося, за минулу добу, 20 жовтня, у Києві коронавірус підтверджено у 1192 осіб. Від ускладнень коронавірусу померли 39 осіб.

А кілька днів тому в реанімацію однієї з лікарень Києва надійшли відразу семеро осіб із підробленими сертифікатами про вакцинацію.

Біля будівлі крематорію на Байковому кладовищі в Києві спостерігається велика черга похоронних автобусів. Більшість людей, яких привозять, померли від коронавірусної хвороби або її ускладнень.

22 жовтня Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалить рішення про запровадження додаткових обмежень і функціонування столиці в умовах «червоної» зони, в яку Київ потрапить днями.

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