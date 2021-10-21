Київ переходить у «червону» зону. Карантин посилиться

Останніми днями до лікарень столиці госпіталізують по пів тисячі хворих, і більшість із них – у важкому стані

У п’ятницю, 22 жовтня, Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалить рішення про запровадження додаткових обмежень і функціонування столиці в умовах «червоної» зони, в яку Київ потрапить днями. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час відкриття засідання Київради.

«Днями Київ потрапить у «червону» зону карантину. Бо ситуація з розповсюдженням коронавірусу в столиці стрімко погіршується. За минулу добу в Києві – майже 1200 нових хворих та 39 летальних випадків. Вік тих, хто помер, – від 29 років. Останніми днями до лікарень столиці госпіталізують по пів тисячі хворих. І більшість із них – у важкому стані. Пацієнти, які потребують кисневої підтримки або штучної вентиляції легень. Ліжка в столичних лікарнях заповнюються. Вже понад 50% ліжок, які підготувало місто для лікування хворих на коронавірус, заповнені. А з киснем заповнені на понад 63%. Тому в п’ятницю відбудеться засідання Комісії з надзвичайних ситуацій міста, яка ухвалить рішення про запровадження додаткових обмежень і функціонування столиці в умовах «червоної» зони, в яку ми потрапимо днями», – сказав Кличко.

Також мер столиці доручив Департаменту охорони здоров’я КМДА активізувати кампанію з вакцинації мешканців Києва та закликав депутатів Київради пояснювати киянам необхідність вакцинації.

«Працюйте на округах, спілкуйтеся з людьми. Пояснюйте, що сьогодні єдиний спосіб зупинити розповсюдження вірусу та уникнути найсуворіших обмежень – масова вакцинація. І щеплюватися треба зараз, щоб не стояти в чергах після того, як Київ потрапить у «червону» зону. Ми бачили, як це було нещодавно в деяких інших містах України», – зауважив Кличко.

Він нагадав, що на сьогодні 98% госпіталізованих до лікарень міста – нещеплені. І 99% летальних випадків – це невакциновані пацієнти.

«Сьогодні головне – зберегти здоров’я і життя людей, не допустити колапсу медичної системи, яка може не впоратися з надто великою кількістю хворих. Ті, хто виступають проти вакцинації і обмежень, потрапивши в лікарню, чомусь потім не розказують, що коронавірусу не існує… Тому вкотре закликаю киян і всіх українців: ідіть і вакцинуйтеся! Давайте будемо свідомими та будемо дбати про своє здоров’я і здоров’я своїх близьких та людей навколо!» – наголосив Віталій Кличко.

Як повідомлялося, за минулу добу, 20 жовтня, у Києві коронавірус підтверджено у 1192 осіб. Від ускладнень коронавірусу померли 39 осіб.

А кілька днів тому в реанімацію однієї з лікарень Києва надійшли відразу семеро осіб із підробленими сертифікатами про вакцинацію.

Біля будівлі крематорію на Байковому кладовищі в Києві спостерігається велика черга похоронних автобусів. Більшість людей, яких привозять, померли від коронавірусної хвороби або її ускладнень.

20 жовтня мер Києва Віталій Кличко заявив, що Київ – на порозі «червоної зони».

До слова, у громадському транспорті, який здійснює міжрегіональні перевезення, з 21 жовтня як від водіїв, так і від пасажирів вимагатимуть Covid-сертифікати.

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