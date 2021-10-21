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    Понад тисяча нових хворих і майже 40 померлих. Covid-ситуація в Києві погіршується

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    У Києві стрімко зростає захворюваність на коронавірус - Понад тисяча нових хворих і майже 40 померлих. Covid-ситуація в Києві погіршується
    У Києві стрімко зростає захворюваність на коронавірус
    Фото з відкритих джерел

    20 жовтня в Україні медики зафіксували понад 22,4 тис. нових випадків Covid-19

    За минулу добу, 20 жовтня, у Києві коронавірус підтверджено у 1192 осіб. Це на 169 випадків більше, ніж за попередній день (за добу 19 жовтня було зафіксовано 1023 випадки Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 247 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 225 тис. осіб (за добу 20 жовтня – 232)
    • померли понад 5,7 тис. людей (за добу – 39)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 142 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 728 хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 130 тис. осіб (за добу 20 жовтня – 449)
    • померли 3 тис. осіб (за добу – 24).

    20 жовтня в Україні медики зафіксували понад 22,4 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 2,7 млн випадків Covid-19.

    Нагадаємо, за добу 19 жовтня у Києві від коронавірусу померли 29 осіб.

    20 жовтня мер Києва Віталій Кличко заявив, що Київ – на порозі «червоної зони».

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    Понад тисяча нових хворих і майже 40 померлих. Covid-ситуація в Києві погіршується