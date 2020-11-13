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    Стрілянина в Києві: один із затриманих перебуває в міжнародному розшуку (фото)

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    Поліція затримала небезпечних зловмисників - Стрілянина в Києві: один із затриманих перебуває в міжнародному розшуку (фото)
    Поліція затримала небезпечних зловмисників

    У злочинців вилучили гранату, пістолет і набої

    Один із трьох затриманих зловмисників, які сьогодні на світанку на вулиці Героїв Космосу у Святошинському районі Києва відкрили стрілянину по патрульних, перебуває у міжнародному розшуку.

    Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці у Facebook.

    «Один перебуває в міжнародному розшуку за ч.1 ст.263 ККУ, інший — раніше притягувався до відповідальності за ст. 263 ККУ. Можна лише здогадуватися, якими були їхні наміри й куди прямувало це авто», — написав він.

    Білошицький також оприлюднив фото затриманих на місці події.

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    Стрілянина в Києві: один із затриманих перебуває в міжнародному розшуку (фото)
    Стрілянина в Києві: один із затриманих перебуває в міжнародному розшуку (фото)
    Стрілянина в Києві: один із затриманих перебуває в міжнародному розшуку (фото)
    Стрілянина в Києві: один із затриманих перебуває в міжнародному розшуку (фото)
    Стрілянина в Києві: один із затриманих перебуває в міжнародному розшуку (фото)
    Стрілянина в Києві: один із затриманих перебуває в міжнародному розшуку (фото)
    Стрілянина в Києві: один із затриманих перебуває в міжнародному розшуку (фото)

    Як повідомлялося, 13 листопада близько 4 години ранку на вулиці Героїв Космосу у Святошинському районі Києва екіпаж патрульних зупинив автомобіль Subaru за порушення ПДР. Під час спілкування з водієм інспектори помітили у салоні трьох чоловіків, які помітно нервували. Коли інспектори звернулися до пасажирів, чоловіки вибігли з авто та почали втікати. Під час переслідування один із втікачів здійснив постріли в напрямку патрульного. У результаті поліцейський отримав три вогнепальні поранення.

    Інспектори затримали трьох утікачів неподалік місця зупинки автомобіля.

    30-річного патрульного з вогнепальними пораненнями ноги госпіталізували до лікарні, де прооперували.

    В одного із затриманих при собі була граната РГД-5 із запалом до неї, пістолет Макарова та набої, які вилучили для подальшого направлення на експертизу. Також у сумці одного із учасників інциденту правоохоронці виявили комплект професійних відмичок та дистанційні рації.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал зброя граната автомобіль злочинець стрілянина
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