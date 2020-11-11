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    Під Києвом група молодиків влаштувала дебош і стрілянину на АЗС (фото, відео)

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    Поліція затримала учасників конфлікту - Під Києвом група молодиків влаштувала дебош і стрілянину на АЗС (фото, відео)
    Поліція затримала учасників конфлікту

    Чоловіка, який вчинив стрілянину на АЗС, затримано

    Група молодиків спровокувала конфлікт між учасниками акції у Броварському районі. Потім на автозаправній станції у селі Погреби один із них влаштував стрілянину. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    На місце події оперативно прибув наряд групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Броварського відділу поліції.

    Стрілку не вдалося втекти від правоохоронців. Поліцейські на службових авто швидко наздогнали та заблокували рух автівки, де знаходився ймовірний зловмисник.

    В салоні автомобіля «Тойота», крім стрілка, перебували ще четверо молодиків.

    Чоловіка, який вчинив стрілянину на АЗС, затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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    Під Києвом група молодиків влаштувала дебош і стрілянину на АЗС (фото, відео)
    Під Києвом група молодиків влаштувала дебош і стрілянину на АЗС (фото, відео)
    Під Києвом група молодиків влаштувала дебош і стрілянину на АЗС (фото, відео)
    Під Києвом група молодиків влаштувала дебош і стрілянину на АЗС (фото, відео)

    Працівники поліції вилучили як речові докази травматичну зброю, мобільні телефони та автомобіль, на якому пересувались особи.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

    Правоохоронці нададуть правову оцінку діям кожного учасника конфлікту, також встановлять мотиви їхньої провокаційної поведінки. Триває слідство.

    Національна поліція України кримінал зброя Київщина стрілянина
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