На Харківщині хазяї мисливського господарства обстріляли авто з людьми

Господарі мисливських угідь прийняли пасажирів «ВАЗ» за браконьєрів та відкрили вогонь

У Куп’янському районі Харківської області співвласники мисливського господарства обстріляли автомобіль з людьми, яких вони начебто прийняли за браконьєрів, внаслідок чого жінка отримала вогнепальне поранення.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції області.

Слідчі встановили, що 7 листопада приблизно о 23:00 57-річний житель разом зі своїм 19-річним онуком і 44-річним знайомими з Харкова об’їжджали мисливські угіддя на позашляховику Toyota.

Під час руху вони побачили автомобіль «ВАЗ», в якому їхали жінка разом зі своїм співмешканцем і його сином, та начебто прийняли їх за браконьєрів. Щоб зупинити авто, вони зробили кілька пострілів у небо, а потім 44-річний чоловік, який перебував на задньому сидінні іномарки, здійснив кілька пострілів у бік автомобіля «ВАЗ».

Також водій позашляховика умисно наїхав на легковик, щоб той зупинився. Внаслідок пострілів пасажирка, яка сиділа на задньому сидінні, отримала вогнепальне поранення та відкритий перелом кісток гомілки.

У відділі комунікації журналістам розповіли, що один із чоловіків, який перебував у машині, — співзасновник мисливського господарства, який орендує землю, де відбулася стрілянина. Другий — єгер цього мисливського господарства.

Як повідомили у поліції, чоловіку, який обстріляв автомобіль, уже оголосили підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 7 до 15 років ув’язнення.