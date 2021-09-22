Стрілянина у Полтаві: чоловік поранив перехожого та викрав жінку

У поліції вирішується питання про відкриття кримінального провадження

Сьогодні, 22 вересня, у Полтаві сталася стрілянина, 34-річний чоловік поранив 31-річного перехожого та затягнув у автомобіль 25-річну дівчину. Підозрюваного затримали в Кременчуці, повідомляє пресслужба Нацполіції в Полтавськійї області.

За попередніми даними, інцидент стався у Полтаві на вул. Симона Петлюри. Там невідомий біля зупинки громадського транспорту влаштував стрілянину та змусив дівчину сісти в його автомобіль. 31-річний перехожий через стрілянину отримав травми, його госпіталізували.

«Автомобіль, на якому фігурант, 1987 року народження, зник з місця події, встановили та затримали у Кременчуці працівники батальйону поліції особливого призначення спільно з оперативниками та слідчими. У салоні автомобіля, крім правопорушника, перебувала жінка, 1996 року народження. Ймовірно саме цю жінку він змусив сісти в транспортний засіб у Полтаві. Також попередньо встановлено, що чоловік, який здійснив кілька пострілів зі зброї в центральній частині Полтави, поранив місцевого перехожого, 1990 року народження. На часі постраждалому надається необхідна медична допомога», – зазначається у повідомленні.

У поліції вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї) та ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, сьогодні, 22 вересня, у центрі Черкас розстріляли місцевого бізнесмена Козлова, якого пов'язують з криміналітетом та причетності до тероризму.