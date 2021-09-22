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    Стрілянина у центрі Черкас: є поранені (фото)

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    На місці події працює слідчо-оперативна група - Стрілянина у центрі Черкас: є поранені (фото)
    На місці події працює слідчо-оперативна група
    Фото: пресслужба поліції Черкащини

    Обставини подій поки з’ясовує поліція

    У Черкасах сьогодні, 22 вересня, на вулиці Байди Вишневецького сталася стрілянина. Наразі патрульні забезпечують охорону прилеглої території. Про це повідомили у поліції Черкаської області.

    У результаті стрілянини було поранено одного чоловіка, його доправлено до Третьої міської лікарні.

    На місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює усі обставини. Відомості зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

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    Стрілянина у центрі Черкас: є поранені (фото)
    Стрілянина у центрі Черкас: є поранені (фото)
    Стрілянина у центрі Черкас: є поранені (фото)

    Нагадаємо, 22 вересня близько 10 години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра. В автомобіль потрапило понад 10 куль. Поранено водія.

    Нацполіція оприлюднила фото з місця події. Відомо, що Шефір не постраждав, а його водія у важкому стані доставили у лікарню «Феофанія».

    До слова, у Хмельницькому молодики влаштували стрілянину з вікон.

    Теги: Черкаси стрілянина
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    Стрілянина у центрі Черкас: є поранені (фото)