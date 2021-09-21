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    Події в Україні

    У Хмельницькому молодики влаштували стрілянину з вікон

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    Минулося без постраждалих - У Хмельницькому молодики влаштували стрілянину з вікон

    Минулося без постраждалих

    Фото з відкритих джерел

    Поліція затримала хуліганів

    У Хмельницькому двоє молодиків влаштували стрілянину з пістолета з вікна квартири, поліція швидко знайшла хуліганів. Про це повідомляє сайт телеканалу «Україна 24».

    Хуліганами виявились двоє молодиків 22 та 27 років. Вони приїхали з області на роботу і винаймали тут житло. Минулося без постраждалих.

    Молодиків знайшли за допомогою відео, яким ті похизувались у соцмережі. Там один з них погрожував вбивати людей.

    Зброю у чоловіків поліцейські вилучили. Це був стартовий пістолет.

    До слова, в Росії сталася стрілянина в Пермському державному університеті. Під час нападу студенти і викладачі вистрибували з вікон будівлі. Внаслідок стрілянини загинули восьмеро людей, близько 20 постраждали.

    Стрілянину влаштував 18-річний Тимур Бекмансуров. Він у соцмережах детально розповів, як планував напад.

    Теги: студенти Україна поліція стрілянина
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    У Хмельницькому молодики влаштували стрілянину з вікон