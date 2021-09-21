У Хмельницькому молодики влаштували стрілянину з вікон

Поліція затримала хуліганів

У Хмельницькому двоє молодиків влаштували стрілянину з пістолета з вікна квартири, поліція швидко знайшла хуліганів. Про це повідомляє сайт телеканалу «Україна 24».

Хуліганами виявились двоє молодиків 22 та 27 років. Вони приїхали з області на роботу і винаймали тут житло. Минулося без постраждалих.

Молодиків знайшли за допомогою відео, яким ті похизувались у соцмережі. Там один з них погрожував вбивати людей.

Зброю у чоловіків поліцейські вилучили. Це був стартовий пістолет.

До слова, в Росії сталася стрілянина в Пермському державному університеті. Під час нападу студенти і викладачі вистрибували з вікон будівлі. Внаслідок стрілянини загинули восьмеро людей, близько 20 постраждали.

Стрілянину влаштував 18-річний Тимур Бекмансуров. Він у соцмережах детально розповів, як планував напад.