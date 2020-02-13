Стрілянина в Києві: відкрито провадження щодо озброєного втікача (фото, відео)



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Поліція зупнила втікача на мосту Метро Фото: Нацполіція

Затриманий правопорушник - раніше судимий 38-річний громадянин іншої держави

Слідчі розпочали кримінальні провадження щодо озброєного водія-втікача, якого зі стріляниною затримали спецпризначенці 12 лютого в Києві. Інцидент трапився у Дніпровському районі столиці.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Нагадаємо, вчора працівники полку поліції особливого призначення зупинили для перевірки автомобіль та в салоні помітили пістолет. Водій не відреагував на законні вимоги правоохоронців, рушив з місця. Один із спецпризначенців встиг застрибнути на пасажирське сидіння, а інші співробітники почали їх переслідувати.

На підставі Закону України «Про Національну поліцію», працівники поліції застосували табельну вогнепальну зброю для зупинки втікача. На мосту Метро правопорушник був вимушений зупинитися.

На даний час слідчі опитали правопорушника. Це – 38-річний громадянин іншої держави, який має посвідку на постійне місце проживання на території України. Встановлено, чоловік раніше судимий за крадіжку. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розслідуються кримінальні провадження за ч. 1 ст. 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Поліцейські встановлюють походження зброї та мету її зберігання.