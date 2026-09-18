Куди сходити у Києві 21-27 вересня: дайджест культурних подій

Творча зустріч зі скульпторкою Алісою Забой у Київській картинній галереї

Театр, ретро-дискотека, виставки та живий звук – обирайте свій формат відпочинку у столиці

Останній тиждень вересня у столиці буде насиченим на яскраві культурні події. Киян та гостей міста чекають вистави «Тигролови» та «Дамський кравець», виставки знакових художників Анатолія Криволапа та Владислава Шерешевського, а також сольний вечір Віктора Павліка й запальна ретро-дискотека «Ітс май лайф».

«Главком» підготував добірку найцікавіших заходів для планування дозвілля 21-27 вересня.

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Концерти

Концерт Віктора Павліка

У неділю, 21 вересня, у столичному закладі Boho відбудеться сольний вечір народного артиста України Віктора Павліка. Співак виконає свої найвідоміші хіти у супроводі живої музики.

Організатори обіцяють камерну й теплу атмосферу, де гості зможуть поєднати слухання улюблених пісень із відпочинком і вечерею. У програмі заходу – відомі композиції, які вже стали культовими для кількох поколінь слухачів.

Коли: 25 вересня, 19:00.

Місце проведення: Boho, вул. Івана Федорова, 4.

Презентація альбому гурту «Мотор`ролла»

25 вересня відбудеться благодійний концерт гурту «Мотор'Ролла» з презентацією нового альбому «Ти обираєш шлях і тиснеш до кінця». Проєкт створено на основі пісень військовослужбовця Олександра Клеца.

Основою платівки стали тексти та музика українського захисника, написані безпосередньо під час війни. Завдяки професійному аранжуванню «Мотор’Ролли» ці твори перетворилися на потужний музичний продукт про досвід, вибір та внутрішню силу.

Усі 100% зібраних на концерті коштів спрямують на відновлення київського Docker Pub, який постраждав унаслідок ворожого ракетного обстрілу.

Коли: 25 вересня, 19:00.

Місце проведення: Докер Паб (Docker Pub), вул. Богатирська, 25.

Ретро-дискотека «Ітс май лайф»

26 вересня у столичній локації Feels Garden пройде танцювальний вечір «Ітс май лайф». Організатори запрошують зануритися в атмосферу хітів 80-00-х років та відриватися під улюблені треки минулих десятиліть.

Формат заходу передбачає класичну дискотеку з яскравими дрескодами, танцполом та відпочинком у колі друзів.

Коли: 26 вересня, 17:00.

Місце проведення: Feels Garden, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А.

Виставки

Виставка Владислава Шершевського «Свіже»

Виставковий проєкт «Свіже» занурює в художній світ Владислава Шерешевського, що сповнений різних, часто протилежних емоційних станів. У його творах співіснують гумор і трагізм, гротеск і лірика, радість життя й усвідомлення крихкості людини. Художник не розділяє сюжети на «високі» та «буденні» й уникає «правильних» інтонацій.

«Це свіже», – каже Шерешевський про нові роботи, створені за останні роки. А себе називає вправним пекарем, який «готує» кулінарні натюрморти, наповнені декількома шарами сенсів.

У Національному музеї «Київська картинна галерея» представлені пейзажі, натюрморти, портрети, рефлексії війни, що перетинаються та поєднуються в найнеочікуваніших варіаціях.

У дусі митців попарту художник позичає стилістику Ван Гога та зображає активними учасниками теперішності відомих історичних персон – Іллю Рєпіна, Івана Франка, Сергія Параджанова, Альберта Ейнштейна.

Коли: до 25 жовтня.

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

Фотовиставка World Press Photo 2026 у Довженко-Центрі

Виставка результатів цьогорічного фотоконкурсу World Press Photo відкрита у Довженко-Центрі. В експозиції переможні роботи, відібрані незалежним журі. Це важливі зразки фотожурналістики та документальної фотографії минулого року з різних куточків світу.

«Це можливість для наших глядачів дізнатись актуальні історії з різних континентів та побачити якісні приклади фотожурналістики», – зазначають організатори.

Коли: до 27 вересня.

Місце проведення: Національний центр Олександра Довженка, вул. Васильківська, 1.

Виставка «Аліса Забой. Наймолодша шістдесятниця»

Національний музей «Київська картинна галерея» презентує виставковий проєкт, присвячений творчості скульпторки Аліси Забой – мисткині з кола українських шістдесятників, яка у 1968 році підписала «Лист 139-ти» на захист політичних в’язнів і зазнала 20-річної заборони на експонування своїх робіт.

В експозиції представлено 16 бронзових скульптур, серед яких присвята Аллі Горській «Пієта – ХХ ст.» (яку після виставки передадуть у дарунок музею), життєствердна робота «Зáспів» (демонструється вперше) та серія пластичних робіт «Марія». Експозицію доповнює слайд-шоу з архівних світлин про експедиції шістдесятників та діяльність хору «Гомін».

Коли: з 11:00 до 18:00 (крім понеділка та четверга); з 11:00 до 19:00 у вівторок.

Місце проведення: Київська картинна галерея, вул. Терещенківська, 9

Виставка Анатолія Криволапа «Світло і колір»

Національний музей «Київська картинна галерея» презентує персональну виставку класика сучасного українського мистецтва, лауреата Шевченківської премії Анатолія Криволапа. Цей проєкт підсумовує світоглядні й живописні пошуки автора за останні 25 років і завершує цикл його ювілейних виставок.

В експозиції представлено пейзажі, що досліджують зміну світла та кольору протягом добового циклу – від сонячного дня до містичної ночі. Через мінімалізм і насичені колірні площини художник створює монументальні метафори природи, де більшість робіт експонується вперше.

Виставковий простір доповнено мультимедійними матеріалами та спеціально розробленим освітленням, яке підкреслює взаємодію барв.

Коли: з 16 вересня.

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

Виставка «З краси Японії»

До 55-річчя побратимства Києва та Кіото Музей історії міста Києва презентує виставковий проєкт «З краси Японії». Експозицію реалізовано за підтримки мерів обох міст та Посольства Японії в Україні.

Виставка побудована як маршрут із семи тематичних блоків: «Весняне пробудження», «Бушідо», «Літо», «Осінь», «Сезон дощів», «Зима» та «Діалог між містами».

Серед експонатів відвідувачі побачать:

живопис школи Нанґа з колекції музею;

ляльки театру кабукі та самурайські обладунки;

предмети для чайної церемонії та музичні інструменти;

холодну зброю початку XVIII століття.

Окремий імерсивний простір присвячено сумінагаші – давній японській техніці малювання на воді. Назва виставки відсилає до есе нобелівського лауреата Ясунарі Кавабати.

Як зазначила генеральна директорка Музею історії міста Києва Вікторія Муха, проєкт присвячений півстолітній дружбі міст-побратимів і нагадує, що культура допомагає знаходити спільну мову незалежно від відстані.

Коли: 7 серпня – 25 жовтня.

Місце проведення: Музеї історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7.

Музичні та літературні вечори

Ароматичне симфо-шоу «Парфумер»

Київський Планетарій у межах проєкту ARTSpace™ разом із оркестром Eclectic Sound Orchestra презентують унікальне релакс-шоу під зорями «Парфумер». Захід поєднує симфонічну музику, повнокупольні візуальні проєкції 360⁰ та гіпоалергенні арома-інсталяції.

Програма концерту розроблена за участі психологів та включає елементи аутогенного тренінгу. Музичною основою вечора стануть оркестрові композиції італійського композитора Габріеле Денаро у виконанні Eclectic Sound Orchestra (засновник оркестру – Сергій Лихоманенко, диригентка – Тетяна Драник).

Коли: 24 вересня, 19:30.

Місце проведення: Планетарій, вул. Велика Васильківська, 57/3.

«Пори року» Вівальді при свічках

Національний камерний ансамбль «Київські солісти» виконає шедеври Антоніо Вівальді при свічках в атмосферному акустичному залі Кірхи Святої Катерини. На гостей чекає вечір класичної музики.

У програмі вечора – легендарний цикл «Пори року», «Сільський концерт», а також Концерт ре мінор для двох скрипок із циклу L’estro armonico.

Коли: 26 вересня, 19:00.

Місце проведення: Кірха Святої Катерини, вул. Лютеранська, 22.

Театри

Мюзикл «Hotel 57»: Відпустка колишніх»

21 вересня в Жовтневому палаці (МЦКМ) відбудеться прем’єра мюзиклу «HOTEL «57»: Відпустка колишніх» від Харківського незалежного музичного театру «057». Колектив повертається до столиці з новою, автономною частиною своєї популярної трилогії.

Після успіху вистав «Секстет колишніх» та «Різдво колишніх» театр «057» відкриває нову главу історії. Цього разу події розгортаються під час літнього круїзу на розкішній яхті. Безтурботний відпочинок перетворюється на гламурний детектив із гостросюжетними комедійними поворотами, коли в одному просторі опиняються люди із спільним минулим, а на борт ступає непрохана гостя.

Глядачам обіцяють масштабне шоу з вибуховим гумором, запальною хореографією та живим музичним супроводом від джаз-бенду.

У головних ролях: заслужений артист України Артем Кочергін, заслужена артистка України Світлана Тимченко, Юлія Коровко, Марина Галушкіна, Катерина Прокудіна, Ярослава Диманова, Ерік Мкртчян та Олександра Блінкова.

Коли: 21 вересня, 19:00.

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Вистава «Тигролови»

Киян та гостей міста запрошують на оригінальну театральну подію за мотивами відомого роману Івана Багряного. В основі дійства – давня легенда про щастя та сміливих тигроловів, яку глядачам переказує загадкова дівчина в масці японського театру Но.

Оповідачка виникає нізвідки й розгортає історію інженера Григорія Многогрішного та дикої й нестримної Наталки крізь призму музики, автентичного народного співу й струнних мотивів. У цій постановці японські театральні традиції химерно переплітаються з українською тайгою, де втеча, кохання та прагнення свободи звучать без слів.

Коли: 22-23 вересня, 18:00.

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.

Вистава «Дамський кравець»

У Театрі драми ім. Лесі Українки відбудеться вистава «Дамський кравець» за п'єсою Жоржа Фейдо. Глядача чекає справжня французька комедія – іронічна, пікантна і завзята. Вистава про те, як швидкоплинна безневинна брехня наростає подібно до снігової грудки. І ось уже кінця і краю павутинню вимушених хитросплетінь не видно. Як виплутатися з власного брехні і зберегти статус-кво? Зіткнутися ніс до носа з цією дилемою належить головному герою п'єси.

Популярна і досі гостра для низки поколінь п'єса «Дамський кравець» довгі роки не сходить зі сцен європейських театрів. У знаменитому спектаклі є все, що для цього необхідно: Париж початку XX століття, любовний трикутник і другорядні персонажі, в житті яких необов'язкове прикрашання, що доходить до відвертої брехні, теж грає чималу роль. Класичний водевіль з любовними пригодами, музикою Оффенбаха і канканом.

Коли: 24 вересня, 18:00.

Місце проведення: Театр Лесі Українки, вул. Богдана Хмельницького, 5 (м. «Театральна»).

Вистава «Кортес»

Історія про експедицію іспанських конкістадорів до Америки, де жага до слави та грошей прикривається місією «порятунку» імперії ацтеків. Через вбивства та руйнування герої шукають відповідь на питання: хто насправді є варваром, а хто – богом?

Це постановка про важливість культурної самоідентифікації, подолання комплексу меншовартості та прощання з колоніальним минулим. У виставі через гумор та історичні паралелі піднімаються питання рівності, ролі жінки в суспільстві та межі між культурою і варварством.

Акторський склад: Анастасія Бабій, Катерина Вишнева, Роман Муленко, Христина Люба, Дмитро Олійник/Богдан Буйлук, Артем Пльондер, Андрій Поліщук, Антон Соловей, актор театру драми і комедії на лівому березі Дніпра Дмитро Соловйов і у виставі, але не на сцені, – Віталіна Біблів.

Коли: 26-26 вересня, 18:00.

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.