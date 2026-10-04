Зеленський показав перші кадри зустрічі з Мерцом у Києві

Німецький канцлер розпочав візит до України з вшанування пам'яті полеглих захисників

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, який сьогодні прибув до Києва з візитом. Німецький політик розпочав перебування в українській столиці з вшанування пам'яті загиблих українських захисників і захисниць. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис глави держави.

«Цінуємо повагу до наших воїнів та солідарність з Українським народом. Важливо, що в цей непростий час Німеччина поруч із нами – у підтримці та у пам'яті», – зазначив президент.

Зеленський також віддав шану українським військовим, які загинули, захищаючи державу.

🇩🇪🇺🇦Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом Свій візит до України Мерц розпочав із вшанування пам’яті полеглих українських захисників і захисниць. Зеленський подякував канцлеру за повагу до українських воїнів та солідарність із Україною, наголосивши, що в цей непростий час Німеччина залишається поруч із нашою державою. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 4, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Зазначимо, візит Фрідріха Мерца відбувається на тлі нової російської атаки на Київ. Уранці 4 жовтня російські війська знову атакували Північний міст у столиці. Безпілотник влучив у дорожнє полотно переправи.

Також у Києві було пошкоджено тепломагістраль, через що в Деснянському районі виникли перебої з гарячим водопостачанням.

Мерц прибув до Києва вранці 4 жовтня з неоголошеним візитом. Німецький канцлер приїхав до української столиці потягом, на вокзалі його зустрів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Разом із Мерцом до Києва прибула делегація представників німецького оборонного бізнесу. Під час візиту сторони мають обговорити подальшу військову підтримку України та поглиблення співпраці в оборонній сфері.