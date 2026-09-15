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На Вінниччині 25-річна жінка померла після побиття кулаками: затримано підозрюваного

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Вінниччині 25-річна жінка померла після побиття кулаками: затримано підозрюваного
Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі
фото: Національна поліція

Злочин стався 12 вересня

Поліцейські Гайсина Вінницької області затримали місцевого жителя, якого підозрюють у спричиненні смертельних тілесних ушкоджень односельчанці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Вінницької області.

«Злочин стався 12 вересня в одному з сіл району. За попередньою інформацією слідства, в ході сварки нетверезий 37-річний фігурант побив кулаками потерпілу та втік. Від отриманих травм 25-річна дівчина невдовзі померла у лікарні», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили місцеперебування зловмисника та затримали його в процесуальному порядку.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

До слова, у Святошинському районі Києва 41-річний чоловік під час конфлікту із сусідом завдав йому ножового поранення в груди. Після цього він підпалив квартиру, намагаючись приховати сліди злочину.

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Теги: Національна поліція України вбивство Вінниччина

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