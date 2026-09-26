Київ атакували реактивні безпілотники: у місті було чути вибухи

Повітряні сили попереджали про реактивні безпілотники над столицею

У Києві вночі 26 вересня пролунала серія вибухів на тлі повітряної тривоги. Про перебування реактивного безпілотника безпосередньо над містом попередили в Повітряних силах, закликавши мешканців не залишати укриттів.

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У Солом'янському районі внаслідок падіння безпілотника зайнялася офісна будівля, повідомили в Київській міській військовій адміністрації (КМВА). За попередньою інформацією, на іншій локації цього ж району уламки збитого БпЛА впали на відкритій території.

Що передувало

Чергову повітряну тривогу в столиці оголосили о 3:11. Невдовзі в місті пролунали вибухи – за попередньою інформацією, під час роботи засобів протиповітряної оборони.

За кілька хвилин кияни почули ще одну серію вибухів. Повітряні сили окремо повідомили про перебування реактивного безпілотника безпосередньо над Києвом і закликали не залишати сховищ до завершення небезпеки.

Попередні удари по Києву

Останніми днями російські війська завдають ударів по столиці практично щоночі. У ніч на 24 вересня внаслідок атаки загинули двоє мешканців Києва, ще восьмеро дістали поранення. Постраждали пологовий будинок, дев'ять приватних осель, відділення пошти, складські приміщення та кілька десятків автомобілів, повідомляла поліція Києва.

Наступної ночі, 25 вересня, безпілотники знову залетіли у столицю: в Солом'янському районі дрон упав на житловий будинок, а в Печерському – влучив у багатоповерхівку. Протягом дня удари повторювалися ще кілька разів, писав «Главком».

За даними поліції, вранці 25 вересня руйнування також фіксували у Голосіївському, Дарницькому та Шевченківському районах – безпілотники влучили у дві автозаправні станції та будівлю бізнес-центру, троє людей отримали травми й потрапили до лікарні, повідомляло Головне управління Нацполіції у Києві.

Протягом усієї доби 25 вересня столиця пережила кілька хвиль повітряних ударів із застосуванням дронів і ракет: у різних районах міста фіксували пошкодження житлових і нежитлових будівель, транспорту та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, за оновленими даними після масованої атаки на Київ 25 вересня загинули семеро людей, ще 46 дістали поранення.