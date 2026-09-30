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Атака на Київ 30 вересня: Кличко назвав кількість загиблих та поранених

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Атака на Київ 30 вересня: Кличко назвав кількість загиблих та поранених
Знищений дроном приватний будинок у приватному секторі столиці
фото: Прокуратура України

Троє постраждалих наразі перебувають у стаціонарах міських лікарень

Унаслідок ворожих атак на столицю 30 вересня загинули троє людей, ще шестеро мешканців Києва отримали поранення. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує «Главком».

За словами мера, троє із шести постраждалих наразі перебувають у стаціонарах міських лікарень, де їм надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, під час ранкової та нічної атаки БпЛА у Святошинському районі через влучання у приватний будинок загинули дві жінки 46 та 95 років.. Згодом у Соломʼянському районі внаслідок удару по складській будівлі загинув працівник КП «Київтеплоенерго» – водій вантажного автомобіля.

Зеленський повідомив, що нічна атака була складною: російські війська застосували майже 190 ударних дронів, а також балістичні ракети. Частину балістичних цілей вдалося знищити силам протиповітряної оборони, однак зафіксовані й влучання. «Основна ціль удару – енергетика столиці та Київщини», – зазначив Зеленський.

Окремо президент розповів про удар по Київщині. Вранці російський дрон влучив у продуктовий супермаркет в Іванковичах. На місці виникла пожежа, яку ліквідовують рятувальники. 

Теги: Київ обстріл

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