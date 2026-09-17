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Російська атака пошкодила будівлю з обладнанням «Київстар»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Російська атака пошкодила будівлю з обладнанням «Київстар»
Унаслідок російської атаки 11 вересня було пошкоджено офіс інженерної команди «Київстару» в Києві
фото: glavcom.ua (ілюстративне)

Працівники компанії не постраждали, а послуги для абонентів надаються без змін

Російська атака на Київську область пошкодила будівлю, в якій розміщується обладнання мобільного оператора «Київстар». Співробітники компанії не постраждали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Київстар».

Російська атака пошкодила будівлю з обладнанням «Київстар» фото 1
фото: «Київстар»

У компанії зазначили, що попри пошкодження інфраструктури послуги для абонентів продовжують надаватися без змін.

«Сьогодні внаслідок чергової ворожої атаки в Київській області було пошкоджено будівлю, де розміщується обладнання Київстар. Співробітники компанії не постраждали. Послуги Київстар для абонентів надаються без змін. Наразі команда працює над оцінкою наслідків атаки», – йдеться у повідомленні.

Інших подробиць щодо характеру пошкоджень будівлі та обладнання компанія наразі не повідомила.

Нагадаємо, 11 вересня внаслідок російської атаки було пошкоджено офіс інженерної команди «Київстару» в Києві. Тоді працівники компанії також не постраждали.

У «компанії зазначали, що фахівці оцінювали та усували наслідки атаки. Попри пошкодження офісу, мобільна мережа продовжила працювати та надавати послуги абонентам.

Як повідомлялося, у ніч проти 17 вересня російські війська масовано атакували Київ. У столиці пролунала серія вибухів, у кількох районах було зафіксовано пошкодження.

Зокрема, у Дніпровському районі було пошкоджено офісну та житлову будівлі, також уламки впали на території складських приміщень і поблизу АЗС. У Солом'янському районі було зруйновано складську будівлю. Внаслідок атаки є постраждалі, серед них діти.

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Теги: Київ Київщина Київстар

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