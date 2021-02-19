У київському метро натовп «спортсменів» напав на правоохоронців (відео)

Спортивний клуб запевняє, що конфлікт спровокували співробітники СБУ

На станції метро «Університет» 11 лютого ввечері група молодиків напали на двох співробітників СБУ за зроблене їм зауваження. В результаті один з чоловіків з важкими травмами знаходиться в реанімації.

Відео нападу «спортсменів» опублікував на своїй сторінці в Facebook Артур Міленков (Artur Milenkov).

«Тітушки спортивної зовнішності першими нападають на людей в метро», – підписав він відео.

Судячи з відео група молодих спортсменів стрибнула через турнікети, не оплативши проїзд, і далі вбігла в метро. Двоє чоловіків зробили їм зауваження. Після цього внизу ескалатора молоді люди накинулися на одного з чоловіків.

В коментарях деякі користувачі соцмережі озвучили іншу версію події. За їх словами, два співробітники СБУ були п'яні й зачепили одного з молодих людей плечем, а вибачатися не захотіли.

Як виявилося, молоді люди займаються у спортивному клубі JC Ippon Kiev. Про це стало відомо з повідомлення клубу у Facebook. Там опублікували свою версію події.

«11.02.2021 молоді спортсмени поверталися додому з тренування. На станції метро, коли хлопці спускалися по ескалатору, одному із них почали погрожувати п'яні співробітники Служби безпеки України. До закінчення спуску вони почали виконувати погрози, обмеживши можливість хлопця втекти. В таких умовах інші змушені дати заступитися за нього відсіч, в результаті чого один із нападників опинився в лікарні з переломом носа», – розповіли у спортивному клубі.

Зараз спортивний клуб шукає свідків події, бо на відео не показаний момент конфлікту співробітників СБУ та спортсменів на ескалаторі. Відео змонтоване камерами метрополітену.

Проте, наразі спортивний клуб видалив цей допис.

Джерело: РБК-Україна