Суд відправив під арешт молодиків, що побили журналіста на Банковій
На кореспондента Букв Олександра Кужельного було скоєно напад після акції під ОПУ
Неповнолітній підозрюваний буде під домашнім арештом
Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід двом молодика, підозрюваним у нападі на журналіста Олександра Кужельного під час акції протесту біля Офісу президента 14 серпня. Про це повідомляє Укрінформ.
Так, Микиті Губському обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
«Суд ухвалив: клопотання задовольнити. Застосувати до Губського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 16 жовтня включно у межах строку досудового розслідування», – уточнила слідча суддя Ірина Литвинова.
Адвокат підозрюваного просив обрати запобіжний захід Губському у вигляді особистого зобов'язання. Також він заявив, що подаватиме апеляцію на це рішення суду.
Окремо захисник Губського, характеризуючи підзахисного, зазначив, що він, серед іншого, має роботу – працює комірником, і працює графік «дві денні зміни - дві нічні зміни». Губський, за інформацією юриста, раніше судимим не був.
У спілкуванні з журналістами Губський уточнив, що він визнає свою провину. «Я зрозумів, що я вчинив злочин, за який я готовий відповісти», – сказав підозрюваний.
Другому підозрюваному, Антону Голощапову, обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
«Суд ухвалив: застосувати до Голощапова запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 15 жовтня включно. Зобов'язати його носити електронний засіб контролю», – сказала Литвинова.
Засідання з обрання запобіжного заходу підозрюваному проходило у закритому режимі. Суд раніше задовольнив відповідне клопотання захисника, який зазначив, що його підзахисний є неповнолітнім.
Спілкуватися з журналістами Голощапов після засідання не став.
Нагадаємо, 14 серпня в Києві на акції під офісом президента побили журналіста. Порушено кримінальну справу. Поліція встановлює обставини події.
Нападники вже понесли покарання та перепросили у журналіста. Нацкорпус засуджує будь-які прояви насильства щодо представників ЗМІ.