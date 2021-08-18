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    Суд відправив під арешт молодиків, що побили журналіста на Банковій

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    На кореспондента Букв Олександра Кужельного було скоєно напад після акції під ОПУ - Суд відправив під арешт молодиків, що побили журналіста на Банковій

    На кореспондента Букв Олександра Кужельного було скоєно напад після акції під ОПУ

    Фото: Букви

    Неповнолітній підозрюваний буде під домашнім арештом

    Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід двом молодика, підозрюваним у нападі на журналіста Олександра Кужельного під час акції протесту біля Офісу президента 14 серпня. Про це повідомляє Укрінформ.

    Так, Микиті Губському обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    «Суд ухвалив: клопотання задовольнити. Застосувати до Губського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 16 жовтня включно у межах строку досудового розслідування», – уточнила слідча суддя Ірина Литвинова.

    Адвокат підозрюваного просив обрати запобіжний захід Губському у вигляді особистого зобов'язання. Також він заявив, що подаватиме апеляцію на це рішення суду.

    Окремо захисник Губського, характеризуючи підзахисного, зазначив, що він, серед іншого, має роботу – працює комірником, і працює графік «дві денні зміни - дві нічні зміни». Губський, за інформацією юриста, раніше судимим не був.

    У спілкуванні з журналістами Губський уточнив, що він визнає свою провину. «Я зрозумів, що я вчинив злочин, за який я готовий відповісти», – сказав підозрюваний.

    Другому підозрюваному, Антону Голощапову, обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

    «Суд ухвалив: застосувати до Голощапова запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 15 жовтня включно. Зобов'язати його носити електронний засіб контролю», – сказала Литвинова.

    Засідання з обрання запобіжного заходу підозрюваному проходило у закритому режимі. Суд раніше задовольнив відповідне клопотання захисника, який зазначив, що його підзахисний є неповнолітнім.

    Спілкуватися з журналістами Голощапов після засідання не став.

    Нагадаємо, 14 серпня в Києві на акції під офісом президента побили журналіста. Порушено кримінальну справу. Поліція встановлює обставини події.

    Нападники вже понесли покарання та перепросили у журналіста. Нацкорпус засуджує будь-які прояви насильства щодо представників ЗМІ.

    Теги: Київ суд напад розслідування Національний корпус журналіст
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    Суд відправив під арешт молодиків, що побили журналіста на Банковій