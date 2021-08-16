  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Напад на фотокора біля Офісу президента: сьогодні підозрюваним оберуть запобіжний захід

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Під Офісом Президента в ході акції протесту побили журналіста - Напад на фотокора біля Офісу президента: сьогодні підозрюваним оберуть запобіжний захід
    Під Офісом Президента в ході акції протесту побили журналіста
    Фото з відкритих джерел

    Двоє молодиків, яким повідомлено про підозру, сумісно нанесли потерпілому близько 20 ударів руками та ногами

    У понеділок, 16 серпня, клопотання про обрання запобіжних заходів будуть скеровані до Печерського райсуду. Про це повідомиларечниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

    Нападниками виявилися львів’яни, 2001 та 2004 років народження, які були учасниками акції. У рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України, слідчі за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочину.

    «За даними слідства, двоє молодиків, яким повідомлено про підозру, сумісно нанесли потерпілому близько 20 ударів руками та ногами. Але били не тільки вони. Тож поки суд обиратиме підозрюваним запобіжні заходи, слідство встановлюватиме інших учасників побиття», – написала Максимець.

    Нагадаємо, в Києві на акції під офісом президента побили журналіста. Порушено кримінальну справу. Поліція встановлює обставини події.

    До слова, представники «Національного корпусу» о 13-й годині почали збиратися на Майдані Незалежності в Києві, щоб піти мітингувати під Офіс президента, який посилено охороняла поліція.

    Як повідомлялося, нападники, які у суботу після акції «Зупинимо капітуляцію» напали на кореспондента видання «Букви» Олександра Кужельного, вже понесли покарання та перепросили у журналіста. Нацкорпус засуджує будь-які прояви насильства щодо представників ЗМІ.

    Теги: ЗМІ суд напад поліція Офіс президента
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Напад на фотокора біля Офісу президента: сьогодні підозрюваним оберуть запобіжний захід