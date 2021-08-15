Нападники на журналіста пояснили свій вчинок і «видушили» з себе вибачення (відео)

Зі слів нападників, вони не є членами «Нацкорпусу» та «Азову»

Нападники на кореспондента видання #Букви Олександра Кужельного стверджують, що побили його, тому що «отримали неправдиву інформацію». Вони перепросили за «негероїчну поведінку». Про це повідомляють #Букви.

За словами нападників, до них підійшли двоє невідомих молодиків, які сказали, що кореспондент #Букв нібито фотографує учасників акції «Зупинимо капітуляцію», а потім «зливає інформацію» людям, які погрожують націоналістам.

«Просто нам так донесли інформацію Це були не наші. А я просто повівся на цю інформацію… Була інформація, що він зливає активістів-націоналістів. Робить фото і потім зливає інформацію… До мене підійшли хлопці вже під кінець акції й сказали, що конкретно ти робиш фотографії й зливаєш їх. (Фото) Саме активістів, які були на акції», – пояснив нападник.

Кужельний нагадав, що спершу показав журналістське посвідчення, а вже після цього його почали бити.

«Після того, як я показав посвідчення, мене почали бити. Ви розумієте, що це був напад?», – запитав він.

Нападники, яким 18 та 19 років відповідно, перепросили кореспондента #Букв.

«Хочу вибачитися за дану ситуацію і свої дії… Нам просто сказали неправдиву інформацію щодо того, що ти робив погані справи по відношенню до наших людей… Тому я щиро вибачаюсь за це. Якщо зможеш вибачити, то вибачиш. Якщо не зможеш вибачити – то є твоє право», – пояснив один з нападників.

Андрій Білецький, який був при розмові, назвав такі перепрошування «не дуже щирими» за «не героїчну поведінку».

Зі слів нападників, вони не є членами «Нацкорпусу» та «Азову».

Нагадаємо, в Києві на акції під офісом президента побили журналіста. Порушено кримінальну справу. Поліція встановлює обставини події.

До слова, представники «Національного корпусу» о 13-й годині почали збиратися на Майдані Незалежності в Києві, щоб піти мітингувати під Офіс президента, який посилено охороняла поліція.

Як повідомлялося, нападники, які у суботу після акції «Зупинимо капітуляцію» напали на кореспондента видання «Букви» Олександра Кужельного, вже понесли покарання та перепросили у журналіста. Нацкорпус засуджує будь-які прояви насильства щодо представників ЗМІ.