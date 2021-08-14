На акції під Офісом президента жорстоко побили журналіста (відео)

На кореспондента #Букв Олександра Кужельного скоєно напад після акції під ОПУ

Тим, хто побив журналіста загрожує до 5 років позбавлення волі

В Києві на акції під офісом президента побили журналіста. Порушено кримінальну справу. Поліція встановлює обставини події. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Відзначається, що під час сьогоднішньої акції на вулиці Банковій група чоловіків намагалася перешкодити роботі представнику ЗМІ і побила його. Журналіст звернувся в поліцію. Порушено кримінальну справу.

«Співробітники поліції встановлюють всі обставини інциденту, а також свідків і очевидців події», – уточнили в поліції.

Тим, хто побив журналіста загрожує до 5 років позбавлення волі.

У повідомленні поліції не вказується ім'я журналіста. В той самий час нападу піддався кореспондент видання «Букви» Олександр Кужельний. У соцмережах опубліковано відео інциденту.

На кадрах видно, як група молодих людей заважає працювати журналісту, а потім починає його бити.

До слова, відомий український журналіст Данило Яневський повідомив, що біля його офісу та оселі ведеться зовнішнє спостереження.