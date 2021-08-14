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    Нацкорпус заявив, що нападники на фотокореспондента «понесли покарання»

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    Лідер &laquo;Нацкорпусу&raquo; Андрій Білецький приніс вибачення фотокореспонденту - Нацкорпус заявив, що нападники на фотокореспондента «понесли покарання»
    Лідер «Нацкорпусу» Андрій Білецький приніс вибачення фотокореспонденту
    Фото: Нацкорпус

    Нацкорпус засуджує будь-які прояви насильства щодо представників ЗМІ

    Нападники, які у суботу після акції «Зупинимо капітуляцію» напали на кореспондента видання «Букви» Олександра Кужельного, вже понесли покарання та перепросили у журналіста. Про це йдеться у заяві «Нацкорпусу« в Телеграмі.

    «На даний момент нападники уже понесли покарання та принесли вибачення Олександру. Наш рух засуджує будь-які прояви насильства щодо представників ЗМІ. Просимо вибачення за цей інцидент в Олександра, адже це відбулось на нашому заході, а отже ми за нього і відповідаємо», - йдеться у заяві.

    Нагадаємо, в Києві на акції під офісом президента побили журналіста. Порушено кримінальну справу. Поліція встановлює обставини події.

    Нагадаємо, представники «Національного корпусу» о 13-й годині почали збиратися на Майдані Незалежності в Києві, щоб піти мітингувати під Офіс президента, який посилено охороняла поліція.

    Теги: ЗМІ акція Національний корпус поліція
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    Нацкорпус заявив, що нападники на фотокореспондента «понесли покарання»