Нацкорпус заявив, що нападники на фотокореспондента «понесли покарання»

Нацкорпус засуджує будь-які прояви насильства щодо представників ЗМІ

Нападники, які у суботу після акції «Зупинимо капітуляцію» напали на кореспондента видання «Букви» Олександра Кужельного, вже понесли покарання та перепросили у журналіста. Про це йдеться у заяві «Нацкорпусу« в Телеграмі.

«На даний момент нападники уже понесли покарання та принесли вибачення Олександру. Наш рух засуджує будь-які прояви насильства щодо представників ЗМІ. Просимо вибачення за цей інцидент в Олександра, адже це відбулось на нашому заході, а отже ми за нього і відповідаємо», - йдеться у заяві.

Нагадаємо, в Києві на акції під офісом президента побили журналіста. Порушено кримінальну справу. Поліція встановлює обставини події.

Нагадаємо, представники «Національного корпусу» о 13-й годині почали збиратися на Майдані Незалежності в Києві, щоб піти мітингувати під Офіс президента, який посилено охороняла поліція.