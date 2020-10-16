Суд зобов’язав забудовника знести зайві поверхи новобудов у Києві



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Будинки на вул. Стеценка, 30 зведено з перевищенням дозволеної поверховості

Забудовника має за власний рахунок провести перебудову об’єктів на вул. Стеценка, 30

Постановою Шостого апеляційного адміністративного суду залишено без змін рішення суду першої інстанції, відповідно до якого забудовника зобов’язано зменшити поверховість зведених будівель по вул. Стеценка, 30 в Києві.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, у червні 2020 року за позовом прокуратури Києва Окружний адміністративний суд Києва зобов’язав забудовника за власний рахунок провести перебудову об’єктів нерухомого майна по вул. Стеценка, 30 в Києві, збудованих із перевищенням встановленої поверховості.

Попри те, що вказана ділянка відноситься до земель садибної забудови і має обмеження в поверховості забудови до 4 поверхів, забудовник збудував 5-ти та 8-поверхові будівлі.

Не погоджуючись із рішенням адміністративного суду, забудовник подав апеляцію, яку Шостим апеляційним адміністративним судом відхилено, а рішення суду першої інстанції залишено без змін.

Як повідомлялося, Окружний адміністративний суд міста зобов’язав забудовника знести незаконну багатоповерхівку по вул. Августина Волошина у Солом’янському районі столиці.