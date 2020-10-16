  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Суд зобов’язав забудовника знести зайві поверхи новобудов у Києві

    • Розсилка
    Будинки на вул. Стеценка, 30 зведено з перевищенням дозволеної поверховості - Суд зобов’язав забудовника знести зайві поверхи новобудов у Києві
    Будинки на вул. Стеценка, 30 зведено з перевищенням дозволеної поверховості

    Забудовника має за власний рахунок провести перебудову об’єктів на вул. Стеценка, 30

    Постановою Шостого апеляційного адміністративного суду залишено без змін рішення суду першої інстанції, відповідно до якого забудовника зобов’язано зменшити поверховість зведених будівель по вул. Стеценка, 30 в Києві.

    Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

    Так, у червні 2020 року за позовом прокуратури Києва Окружний адміністративний суд Києва зобов’язав забудовника за власний рахунок провести перебудову об’єктів нерухомого майна по вул. Стеценка, 30 в Києві, збудованих із перевищенням встановленої поверховості.

    Попри те, що вказана ділянка відноситься до земель садибної забудови і має обмеження в поверховості забудови до 4 поверхів, забудовник збудував 5-ти та 8-поверхові будівлі.

    Не погоджуючись із рішенням адміністративного суду, забудовник подав апеляцію, яку Шостим апеляційним адміністративним судом відхилено, а рішення суду першої інстанції залишено без змін.

    Як повідомлялося, Окружний адміністративний суд міста зобов’язав забудовника знести незаконну багатоповерхівку по вул. Августина Волошина у Солом’янському районі столиці.

    прокуратура Київ суд будівництво забудова будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies