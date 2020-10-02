У відомого київського забудовника проблеми: СБУ викрила «відмивання» 500 млн грн



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Правоохоронці провели 10 обшуків за адресами розташування офісних приміщень, житлового будинку та квартир, які використовували учасники протиправної схеми Фото: СБУ

СБУ підозрює будівельну компанію у нанесенні шкоди державним інтересам

Служба безпеки України викрила групу менеджерів однієї зі столичних будівельних компаній та кількох підконтрольних інвестиційних фондів, які налагодили протиправний фінансовий механізм відмивання коштів і виведення їх в «офшори».

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Джерела «Главкома» в СБУ повідомили, що йдеться про компанію bUd development.

«Під час досудового слідства оперативники та слідчі спецслужби встановили, що зловмисники незаконно користувалися податковими пільгами і залучали до свого інвестиційного фонду гроші покупців об’єктів нерухомості. З інвесторами вони «працювали» на підставі звичайних договорів купівлі-продажу квартир. Уникаючи встановленого порядку оподаткування, ділки виводили кошти на рахунки підконтрольних іноземних компаній під виглядом повернення інвестицій», - повідомляє СБУ.

За даними Служби, зловмисники також штучно завищували вартість акцій цих фондів та у подальшому викуповували їх у афілійованого нерезидента. «Відмиті» кошти вони виводили за кордон через можливості підконтрольної банківської установи. Орієнтовна сума завданої шкоди інтересам держави через оборудку з податками за 2017-2020 роки становить понад 500 мільйонів гривень.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України правоохоронці провели 10 обшуків за адресами розташування офісних приміщень, житлового будинку та квартир, які використовували учасники протиправної схеми. Під час слідчих дій вилучено документацію, комп’ютерну техніку, чорнові та робочі записи щодо проведених оборудок, не обліковані готівкові кошти.

Тривають слідчі дії.

Як відомо, bUd development зводить такі ЖК: «Зарічний», Арсенал House, Oasis, «Славутич», «Славутич 2.0», «Французький квартал 2», Salut!, «Старт», Time.

Згідно з держреєстром, керівником bUd development є Олексій Прокопенко, а засновниками — ТОВ «Юридична компанія Прокопенко та партнери», ТОВ «Декоплюс», ТОВ «Альфабуд Комплект».

Нагадаємо, 1 жовтня мешканці Печерського району перекрили вулицю Московську на знак протесту проти будівництва ЖК «Арсенал House» біля метро Арсенальна на Московській, 7.