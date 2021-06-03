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    Свіжі Covid-дані: за добу в Києві понад пів тисячі нових хворих

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    Коронавірус не відступає від Києва - Свіжі Covid-дані: за добу в Києві понад пів тисячі нових хворих
    Коронавірус не відступає від Києва
    Фото з відкритих джерел

    Минулої доби в Києві від коронавірусу померли три людини

    За минулу добу, 2 червня, у Києві коронавірус виявлено у 529 людей. Це на 56 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 1 червня було 473 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 207873 випадки захворювання на Covid-19.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали 176250 осіб (за добу 2 червня 3794)
    • померли 5105 осіб (за добу 3)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано 125635 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 143 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 178 осіб.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу 119932 особи (за добу 2 червня 259)
    • померли 2695 людей (за добу 3)

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2209417 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 2 червня зафіксовано 2581 хворого на коронавірус.

    За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (529), Запорізькій (182), Дніпропетровській (177), Львівській (154) та Київській (143) областях.

    Нагадаємо, за добу 1 червня в Києві виявили 473 хворих на коронавірус, померли 5 осіб.

    Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу. Протягом вихідних, 29 та 30 травня, у центрі вакцинації щеплення проти коронавірусу отримали 3 467 людей. Зокрема, 30 травня у центрі було вакциновано 2 072 осіб.

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    Свіжі Covid-дані: за добу в Києві понад пів тисячі нових хворих