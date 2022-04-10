Відступаючи, мінують усе: рашисти лишають розтяжки навіть у пральних машинах

Піротехніки за добу виявили понад 6,5 тис. вибухонебезпечних предметів

Національна поліція України фіксує злочини російських окупантів. Із початку війни відкрито понад 4,2 тис. кримінальних проваджень за статтею 438 «Порушення законів та звичаїв війни». Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час телемарафону.

За його словами, паралельно обстежують територію 17 груп піротехніків ДСНС України, які тільки за минулу добу виявили понад 6,5 тис. вибухонебезпечних предметів. Вони працюють над розмінуванням разом з іноземними спеціалістами та Збройними силами України.

«Сьогодні йде розбір завалів та обстеження будинків у містах та селищах Київської області. З-під руїн дістають тіла загиблих. Як мінімум, потрібно ще два тижні, щоб деблокувати руїни й це буде лише перший етап. Тільки тоді ми зможемо назвати й першу кількість загиблих у цих населених пунктах», — повідомив очільник МВС.

Також очільник МВС повідомив, що окупанти залишали зазвичай вибухівку там, де вони ночували. Вони розставляли розтяжки на входах до будинків або території. Якщо під час грабування рашисти знаходили світлини поліцейських, рятувальників або військовослужбовців, обов’язково мінували помешкання. Вибухотехніки знаходиливибухівку під касками, прикріплені до дверей, у пральній машині, а також у автомобілях.

Як відомо, наразі на Київщині триває зачистка територій від варварських дій окупантів.

Військовий експерт заявив про те, що Україну потрібно буде розміновувати 64 роки.

Звільнення українських територій від армії агресора означає, що тепер відбувається розмінування раніше окупованих населених пунктів.