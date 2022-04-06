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    Рашисти залишали у квартирах Бучі розтяжки, якщо знаходили українську символіку

    Наразі у Бучі працюють рятувальники та правоохоронці&nbsp; - Рашисти залишали у квартирах Бучі розтяжки, якщо знаходили українську символіку
    Наразі у Бучі працюють рятувальники та правоохоронці 
    фото: МВС

    За міжнародними стандартами один день активних бойових дій означає місяць розмінування

    Російські окупанти залишали у квартирах мирних мешканців Бучі розтяжки та гранати, якщо знаходили українську символіку або документи військових. Про це повідомив на брифінгу міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

    За словами міністра, наразі в Бучі продовжують шукати нерозірвані снаряди, залишки вибухівки та міни-розтяжки.

    «Окупанти заходили у квартири. Якщо виявляли українську символіку або документи військовослужбовців, то залишали розтяжки, гранати. Тому іде надзвичайно складна і відповідальна робота. За міжнародними стандартами один день активних бойових дій означає місяць розмінування», – розповів він.

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    Рашисти залишали у квартирах Бучі розтяжки, якщо знаходили українську символіку
    Рашисти залишали у квартирах Бучі розтяжки, якщо знаходили українську символіку
    Рашисти залишали у квартирах Бучі розтяжки, якщо знаходили українську символіку
    Рашисти залишали у квартирах Бучі розтяжки, якщо знаходили українську символіку
    Рашисти залишали у квартирах Бучі розтяжки, якщо знаходили українську символіку
    Рашисти залишали у квартирах Бучі розтяжки, якщо знаходили українську символіку
    Рашисти залишали у квартирах Бучі розтяжки, якщо знаходили українську символіку
    Рашисти залишали у квартирах Бучі розтяжки, якщо знаходили українську символіку
    Рашисти залишали у квартирах Бучі розтяжки, якщо знаходили українську символіку

    Монастирський зазначив, що Буча вже починає повертатися до мирного життя.

    «Це відбувається за такою послідовністю. Розмінування – сьогодні ви бачите приклади вибухонебезпечних предметів, які знаходять щодня тисячами. Потім робота з тілами загиблих, фіксація правопорушень, тих воєнних злочинів, які вчинені армією РФ. І тільки після цього сюди можуть починати повертатися місцеві жителі», – сказав очільник МВС.

    Нагадаємо, мер звільненої від російських окупантів Бучі Анатолій Федорук просить депутатів міськради та співробітників комунальних підприємств повернутися додому.

    Додамо, що Держдеп підтверджує: Кремль і Путін чудово знали, що коїлось у Бучі.

    Читайте також: Окупанти, відступаючи, мінують міста та села: де може бути вибухівка

    Теги: росія МВС окупанти війна Буча розмінування вибухівка Україна квартира окупація Денис Монастирський #stoprussia
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    Рашисти залишали у квартирах Бучі розтяжки, якщо знаходили українську символіку