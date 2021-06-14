Темпи нарощуються. Названо кількість щеплених у центрі масової вакцинації в Києві

Завдяки новому алгоритму роботу центру вакцинації черги значно скоротилися

У центрі вакцинації проти Covid-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, за 12-13 червня вакциновано 6410 людей. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

«Усього від початку масової вакцинації у центрі вакциновано майже 15 тисяч людей, цими вихідними щеплення отримали 6410 людей. Із кожними вихідними ми нарощуємо темпи. Це стало можливим завдяки кільком факторам. По-перше, ми збільшили кількість вакцинальних бригад до 30. По-друге, Департамент охорони здоров’я впровадив механізм запису охочих щепитися через систему Helsi.me. Це дозволило скоротити черги на вакцинацію у центрі – ті хто отримав SMS-повідомлення, приходили у визначений час. «Жива» черга також рухалася досить швидко», – зазначив Поворозник.

Посадовець нагадав, що у столиці продовжують вакцинувати і працівників освітньої галузі.

«Для вакцинації працівників освітньої галузі місто визначило навчальні заклади, на базі яких створено вакцинальні пункти. Усього їх 17. Розташовані пункти у всіх районах міста. У цих пунктах вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech наразі щеплено 23 212 освітян», – повідомив Поворозник.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

Протягом суботи, 12 червня, у центрі вакцинації в Міжнародному виставковому центрі щеплення отримали 3014 киян.

Також у Києві запрацювали пункти вакцинації працівників закладів освіти вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров’я. Наразі визначено 17 таких пунктів, які розташовані в усіх районах столиці.

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