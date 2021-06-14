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    Темпи нарощуються. Названо кількість щеплених у центрі масової вакцинації в Києві

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    Центрі масової вакцинації в Києві працює 30 медичних бригад - Темпи нарощуються. Названо кількість щеплених у центрі масової вакцинації в Києві
    Центрі масової вакцинації в Києві працює 30 медичних бригад
    Фото: Тетяна Зайченко/Главком

    Завдяки новому алгоритму роботу центру вакцинації черги значно скоротилися

    У центрі вакцинації проти Covid-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, за 12-13 червня вакциновано 6410 людей. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

    «Усього від початку масової вакцинації у центрі вакциновано майже 15 тисяч людей, цими вихідними щеплення отримали 6410 людей. Із кожними вихідними ми нарощуємо темпи. Це стало можливим завдяки кільком факторам. По-перше, ми збільшили кількість вакцинальних бригад до 30. По-друге, Департамент охорони здоров’я впровадив механізм запису охочих щепитися через систему Helsi.me. Це дозволило скоротити черги на вакцинацію у центрі – ті хто отримав SMS-повідомлення, приходили у визначений час. «Жива» черга також рухалася досить швидко», – зазначив Поворозник.

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    Темпи нарощуються. Названо кількість щеплених у центрі масової вакцинації в Києві
    Темпи нарощуються. Названо кількість щеплених у центрі масової вакцинації в Києві
    Темпи нарощуються. Названо кількість щеплених у центрі масової вакцинації в Києві
    Темпи нарощуються. Названо кількість щеплених у центрі масової вакцинації в Києві
    Темпи нарощуються. Названо кількість щеплених у центрі масової вакцинації в Києві
    Темпи нарощуються. Названо кількість щеплених у центрі масової вакцинації в Києві
    Темпи нарощуються. Названо кількість щеплених у центрі масової вакцинації в Києві
    Темпи нарощуються. Названо кількість щеплених у центрі масової вакцинації в Києві
    Темпи нарощуються. Названо кількість щеплених у центрі масової вакцинації в Києві
    Темпи нарощуються. Названо кількість щеплених у центрі масової вакцинації в Києві
    Темпи нарощуються. Названо кількість щеплених у центрі масової вакцинації в Києві
    Темпи нарощуються. Названо кількість щеплених у центрі масової вакцинації в Києві
    Темпи нарощуються. Названо кількість щеплених у центрі масової вакцинації в Києві
    Темпи нарощуються. Названо кількість щеплених у центрі масової вакцинації в Києві
    Темпи нарощуються. Названо кількість щеплених у центрі масової вакцинації в Києві
    Темпи нарощуються. Названо кількість щеплених у центрі масової вакцинації в Києві
    Темпи нарощуються. Названо кількість щеплених у центрі масової вакцинації в Києві
    Темпи нарощуються. Названо кількість щеплених у центрі масової вакцинації в Києві

    Посадовець нагадав, що у столиці продовжують вакцинувати і працівників освітньої галузі.

    «Для вакцинації працівників освітньої галузі місто визначило навчальні заклади, на базі яких створено вакцинальні пункти. Усього їх 17. Розташовані пункти у всіх районах міста. У цих пунктах вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech наразі щеплено 23 212 освітян», – повідомив Поворозник.

    Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

    Протягом суботи, 12 червня, у центрі вакцинації в Міжнародному виставковому центрі щеплення отримали 3014 киян.

    Також у Києві запрацювали пункти вакцинації працівників закладів освіти вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров’я. Наразі визначено 17 таких пунктів, які розташовані в усіх районах столиці.

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    Теги: Київ КМДА кияни вакцинація коронавірус
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    Темпи нарощуються. Названо кількість щеплених у центрі масової вакцинації в Києві