Канада відмовилася використовувати американську вакцину: названо причину

Вакцина проти Covid-19 компанії Johnson&Johnson у квітні потрапила у скандал

Причиною відмови стали побоювання щодо виробництва препарату в скандальній лабораторії США

Канада відмовилася використовувати для імунізації населення понад 300 тисяч доз вакцини проти Covid-19 компанії Johnson&Johnson, яку отримала у квітні 2021 року. Про це пише CP24.

Причиною рішення стали побоювання щодо виробництва препарату в лабораторії США.

Партію вакцини помістили на карантин одразу після прибуття до Канади. Це сталося через те, що речовину у відповідних засобах виробляють на заводі Emergent BioSolutions у Балтиморі, де виникли проблеми з контролем за якістю продукції.

«Міністерство охорони здоров'я Канади не поширюватиме отримані інвентарні запаси з метою захисту здоров'я і безпеки канадців», – зазначили у МОЗ Канади.

Водночас влада країни зазначила, що отриману партію вакцини виготовили «одночасно з забрудненими дозами», і неможливо визначити, чи відповідає вона необхідним стандартам.

Варто нагадати, що на початку квітня 2021 року компанія Johnson&Johnson утилізувала понад 15 мільйонів доз вакцини, яку виготовили на заводі у Балтиморі. Причина – на заводі випадково змішали інгредієнти відповідної вакцини і препарату AstraZeneca.

До слова, дослідження показало, як вакцина Johnson&Johnson ефективна проти Covid-штамів.

Нагадаємо, Данія вирішила не включати вакцину Johnson&Johnson від Covid-19 в свою програму вакцинації.

Раніше експерти Світового конгресу вакцин-2021 назвали кращу вакцину від коронавірусу.