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    Канада відмовилася використовувати американську вакцину: названо причину

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    Вакцина проти Covid-19 компанії Johnson&amp;Johnson у квітні потрапила у скандал - Канада відмовилася використовувати американську вакцину: названо причину

    Вакцина проти Covid-19 компанії Johnson&Johnson у квітні потрапила у скандал

    Фото з відкритих джерел

    Причиною відмови стали побоювання щодо виробництва препарату в скандальній лабораторії США

    Канада відмовилася використовувати для імунізації населення понад 300 тисяч доз вакцини проти Covid-19 компанії Johnson&Johnson, яку отримала у квітні 2021 року. Про це пише CP24.

    Причиною рішення стали побоювання щодо виробництва препарату в лабораторії США.

    Партію вакцини помістили на карантин одразу після прибуття до Канади. Це сталося через те, що речовину у відповідних засобах виробляють на заводі Emergent BioSolutions у Балтиморі, де виникли проблеми з контролем за якістю продукції.

    «Міністерство охорони здоров'я Канади не поширюватиме отримані інвентарні запаси з метою захисту здоров'я і безпеки канадців», – зазначили у МОЗ Канади.

    Водночас влада країни зазначила, що отриману партію вакцини виготовили «одночасно з забрудненими дозами», і неможливо визначити, чи відповідає вона необхідним стандартам.

    Варто нагадати, що на початку квітня 2021 року компанія Johnson&Johnson утилізувала понад 15 мільйонів доз вакцини, яку виготовили на заводі у Балтиморі. Причина – на заводі випадково змішали інгредієнти відповідної вакцини і препарату AstraZeneca.

    До слова, дослідження показало, як вакцина Johnson&Johnson ефективна проти Covid-штамів.

    Нагадаємо, Данія вирішила не включати вакцину Johnson&Johnson від Covid-19 в свою програму вакцинації.

    Раніше експерти Світового конгресу вакцин-2021 назвали кращу вакцину від коронавірусу.

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    Теги: США Канада завод щеплення вакцинація населення коронавірус
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    Канада відмовилася використовувати американську вакцину: названо причину