В Україні від Covid-19 повністю вакцинували вже майже 237 тисяч людей
За минулу добу зроблено 34870 щеплень
Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби Covid-19 в Україні з кінця лютого отримали 236 тисяч людей. При цьому загалом зробили вже близько 1,7 мільйона щеплень, за останню добу з яких – 34 тис., більшість з них – першою дозою. Про це повідомляє сайт МОЗ України.
«34870 людей щеплено проти Covid-19 за добу 12 червня 2021 року. Одну дозу отримали 28384 людини, повністю імунізовані – 6486 людей», – йдеться у повідомленні.
Протягом доби працювали:
- 257 мобільних бригад,
- 370 пунктів щеплення.
Станом на 13 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 683456 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1459376 осіб, з них отримали 1 дозу – 1459374 особи, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 236906 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1696280 щеплень.
Нагадаємо, станом на ранок 13 червня в Україні зафіксовано 857 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових випадків у Києві та Харківській області.
Також за минулу добу госпіталізовано – 684 особи, летальних випадків – 33, одужало – 1652 особи.