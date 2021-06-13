В Україні від Covid-19 повністю вакцинували вже майже 237 тисяч людей

Станом на 13 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 683456 людей

За минулу добу зроблено 34870 щеплень

Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби Covid-19 в Україні з кінця лютого отримали 236 тисяч людей. При цьому загалом зробили вже близько 1,7 мільйона щеплень, за останню добу з яких – 34 тис., більшість з них – першою дозою. Про це повідомляє сайт МОЗ України.

«34870 людей щеплено проти Covid-19 за добу 12 червня 2021 року. Одну дозу отримали 28384 людини, повністю імунізовані – 6486 людей», – йдеться у повідомленні.

Протягом доби працювали:

257 мобільних бригад,

370 пунктів щеплення.

Станом на 13 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 683456 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1459376 осіб, з них отримали 1 дозу – 1459374 особи, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 236906 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1696280 щеплень.

В Україні вакцинація від Covid-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас – вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії.

До кінця року Україна вже гарантовано повинна отримати 42 мільйони доз вакцин. Так, законтрактовано 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax, 2 млн доз – AstraZeneca/Covishield, 1,9 млн доз вакцини CoronaVac. Окремо на безоплатній основі в межах міжнародної ініціативи Covax очікується 8 млн доз вакцин.

В Україну вже доставили близько 1 млн 715 тис. доз вакцин компанії Sinovac (з урахуванням поставок 26 травня), 500 тис. доз вакцини AstraZeneca/Covishield, 234 тис. доз вакцини Pfizer/BioNTech (за даними МОЗ на 9 червня) через прямі закупівлі. У межах глобальної ініціативи Covax в країну прибули 367 тис. доз AstraZeneca-SKBio, 707 850 доз Comirnaty/Pfizer (за даними МОЗ на 9 червня) і 705 тис. доз вакцини AstraZeneca (з урахуванням поставок 3 червня).

Нагадаємо, станом на ранок 13 червня в Україні зафіксовано 857 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових випадків у Києві та Харківській області.

Також за минулу добу госпіталізовано – 684 особи, летальних випадків – 33, одужало – 1652 особи.