Тиждень почався з аварій: частина Києва залишилася без води (адреси)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Частина киян залишилася без води

Київводоканал планує за добу відновити водопостачання

У понеділок, 22 червня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталися аварії. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Дегтярівська, 25А

вул. Олегівська, 38, 42, 44, 36, 10, 16, 18, 20, 22, 24, 9, 1, 37, 39, 41

Боричів узвіз, 5-9

пр-т Петра Григоренка, 31

вул. Райдужна, 39

пр-т Перемоги, 13,15

«Наші бригади вже працюють над ліквідацією аварії і намагатимуться відновити водопостачання якомога швидше», - зазначили у Київводоканалі.

Як повідомляв «Главком», 17 червня у будинку на вул. Софіївській, 1 у центрі Києва стався прорив водомережі, внаслідок чого у під’їзді був потоп. Раніше Київводоканал заявив про намір змінити розмір тарифів на водопостачання та водовідведення на 2021 рік.

Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що столична влада не дозволить підвищувати тарифи на холодну воду та водовідведення.