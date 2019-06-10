Біля Труханового острова сплив труп чоловіка (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рятувальники доставили тіло на берег Фото: Інформатор

Тіло чоловіка в Дніпрі помітили відпочивальники

У понеділок, 10 червня, відпочивальники помітили в річці Дніпро чоловіка без ознак життя. Тіло плавало в 15 метрах від берега між річковим вокзалом і Трухановим островом. Вони відразу ж викликали спецслужби.

На місце виїхали екіпаж патрульної поліції і рятувальники. Про це повідомляє Інформатор.

Рятувальники доставили тіло на берег і передали медикам.

При попередньому огляді слідів насильницької смерті на тілі не виявили. Ймовірно, чоловік потонув ще у вихідні на одному з міських пляжів. Після цього він сплив, спустившись за течією до центру міста.

Загиблому було близько 35 років, на ньому були надіті лише плавки.

На даний момент поліція перевіряє інформацію про зниклих на річці Дніпро за минулі вихідні, щоб встановити особу чоловіка.

Нагадаємо, 9 червня в озері Райдужне в Києві втопився підліток. Також у неділю в акваторії озера «Вербне» в Оболонському районі столиці втопився чоловік. І у Дніпрі поблизу Оболонської набережної потонув чоловік.