На Вербному озері п’яний молодик стрибнув із тарзанки і потонув (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тіло чоловіка дістали з дна озера Фото: Інформатор

За попередніми даними, під час стрибка чоловік вдарився об дно озера

У вівторок, 11 червня, в Києві на центральному пляжі Вербного озера потонув чоловік. Загиблий розпивав алкогольні напої, а потім вирішив похвалитися товаришам, як він вміє робити сальто, стрибаючи з тарзанки.

Після так званого трюку чоловік ще кілька хвилин плавав в озері. Потім друзі помітили, що він довго не виринає з води. Про це повідомляє Інформатор.

Чоловіка стали шукати і виявили його тіло на дні. Коли труп діставали з води, він вже був посинілим.

Люди на пляжі викликали «швидку» і поліцію. А друзі, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, не усвідомлювали, що сталося, і лише повторювали: «Ми відпочивали, Серьога захотів стрибнути і зробити сальто, потім поплавав і пропав, ми подумали, що він просто затримує дихання».

Загиблому було 30-35 років. Причину смерті встановлять після розтину. Але попередньо, він вдарився об дно під час стрибка, так як там було мілко.

На місці працювали співробітники поліції, медики та слідчо-оперативна група. Деталі інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, 9 червня в озері Райдужне в Києві втопився підліток. Також у неділю в акваторії озера «Вербне» в Оболонському районі столиці втопився чоловік. І у Дніпрі поблизу Оболонської набережної потонув чоловік.