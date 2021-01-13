Трагедія на Дніпропетровщині: лікар відмовився допомагати постраждалій у ДТП дитині, дівчинка померла

Дівчинку збила автівка, яка вилетіла на тротуар через зіткнення з іншим автомобілем

Лікар вже звільнений, а головний лікар медустановиі отримала догану

У Новомосковську лікар міської лікарні відмовився надати допомогу постраждалій у ДТП дворічній дівчинці.

Про це розповів міський голова Новомосковська Сергій Рєзнік.

Наразі відомо, що 12 січня у Новомосковську Дніпропетровської області зіткнулися Daewoo Nexia і Volkswagen Polo. Від сильного удару один з автомобілів відлетів на тротуар, де в цей момент стояли люди. Серед них була дворічна дитина: дівчинка отримала серйозні травми. Дитину відразу відвезли в розташовану поруч міську лікарню, але лікар відмовився надати їй першу медичну допомогу.

Очевидці переповідають, що після аварії мати з постраждалою дитиною поїхали попуткою до найближчої лікарні, хоча швидка на місце приїхала майже одразу після їхнього від'їзду. З міської лікарні дівчинку повезли до Новомосковської ЦРЛ, але через кілька хвилин після того, як її передали медикам, дівчинка померла.

Як повідомив міський голова Новомосковська, лікаря, який не надав допомогу дворічній дівчинці звільнили з посади. Крім того, начмеду Новомосковської центральної лікарні оголосили догану.

«Ми зробили висновки, зокрема кадрові. Будемо надалі проводити розслідування, внаслідок чого сталося таке і як зробити так, щоб такого більше не сталося взагалі ніколи», – заявив міський голова Новомосковська.