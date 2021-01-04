На Київщині риболовля ледь не закінчилася трагедією: крига розчавила човен (відео)

Крига зрушила з місця і своєю масою затисла човен рибалок

Горе-рибалки були врятовані

3 січня 2021 року в гирлі р. Тетерів, поблизу с. Страхолісся Іванківського району Київської області, під час керування водним транспортом сталася надзвичайна подія. Про це повідомляє Київський рибоохоронний патруль.

Двоє рибалок, жителів м. Коростень Житомирської області, на металевому моторному човні «Прогрес» вирішили порибалити, однак не врахували складні погодні умови.

Крига зрушила з місця і своєю великою масою затисла човен та фактично його розплющила.

Інцидент стався там, де протягом року заборонена будь-яка риболовля.

Завдяки швидкому повідомленню про надзвичайну подію та оперативній реакції жителів села, трагедії вдалося уникнути, горе-рибалки були врятовані.

«Закликаємо рибалок утриматись від виходу на воду на човнах та риболовлі за складних погодних умов! Просимо дотримуватись заходів безпеки на воді та пам’ятати, що вдома вас чекають рідні та близькі. Жодна рибина не варта людського життя!», - закликав очільник Київського рибоохоронного патруля Володимир Мухін.

Нагадаємо, з 30 листопада 2020 року на водних об’єктах Київської області закрито навігацію для маломірних (малих) суден. Крім того, забороняється лов риби протягом всього року на Київському водосховищі - перед гирлом р. Тетерів на ділянці, обмеженій з боку водосховища лінією, що йде від південної межі с. Страхолісся водною межею Дніпровсько-Тетерівського держлісомисливського господарства до північної межі с. Сухолуччя річкою Тетерів до с. Приборськ.