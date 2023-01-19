Трагедія у Броварах. Чому Монастирський і Єнін були в одному гвинтокрилі та куди летіли

Гелікоптер віз керівництво міністерства у відрядження до однієї з прифронтових областей України

Гвинтокрил, який впав у Броварах поруч із дитячим садком та житловим будинком 18 січня, летів до однієї з прифронтових областей. Голова МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович, які загинули в авіакатастрофі, були в одному гелікоптері, оскільки намагалися якнайшвидше прибути до місця призначення. Так пояснила присутність на одному борті найвищих керівників одного відомства прессекретар Нацполіції Мар'яна Рева на брифінгу.

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Речниця Нацполіції заявила, що гелікоптер прямував до однієї з прифронтових областей України. За словами Реви, працівники та керівництво МВС часто їздили на передову, щоб побачити ситуацію на власні очі та проінспектувати забезпечення підрозділів Міністерства, які перебувають у «гарячих» точках.

«Вони вирушали у відрядження, поспішали і хотіли якомога швидше прибути на місце, щоб скоригувати у подальшому роботу міністерства якомога краще і ефективніше, у тому числі і задля переможних ситуацій на фронті», – повідомила Мар'яна Рева.

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Прессекретар додала, що з місця трагедії є багато фото та відео. Всі вони зібрані і у процесуальному порядку долучені до матеріалів кримінального провадження. Їх вивчатимуть експерти. Вона наголосила, що триває розслідування і без висновків експертизи поліція не може нічого заявляти.

Нагадаємо, вранці 18 січня 2022 року у Броварах Київської області розбився гелікоптер. На його борту було керівництво Міністерства внутрішніх справ, серед загиблих – міністр Денис Монастирський та його перший заступник Євген Єнін. За даними ДСНС, внаслідок авіакатастрофи загинуло 14 осіб, серед яких дитина.

Стало відомо, що розслідуванням причин авіакатастрофи в Броварах займатиметься держкомісія. Наразі офіційної версії щодо причин падіння гвинтокрила немає.

Повідомлялося, що причиною загибелі керівництва МВС у Броварах могла стати несправність Airbus Helicopters H225 Super Puma. Журналіст Юрій Ніколов на свої сторінці у Facebook повідомив, що ці гвинтокрили могли бути не новими. Раніше Норвегія відмовилася використовувати гвинтокрили Airbus Helicopters H225 Super Puma, подібні тому, який розбився в Броварах. Таку техніку було закуплено Україною у часи, коли МВС керував Арсен Аваков.