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Трагедія у Броварах. Чому Монастирський і Єнін були в одному гвинтокрилі та куди летіли

Олександра Садова
glavcom.ua
Трагедія у Броварах. Чому Монастирський і Єнін були в одному гвинтокрилі та куди летіли
фото: glavcom.ua

Гелікоптер віз керівництво міністерства у відрядження до однієї з прифронтових областей України

Гвинтокрил, який впав  у Броварах поруч із дитячим садком та житловим будинком 18 січня, летів до однієї з прифронтових областей. Голова МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович, які загинули в авіакатастрофі, були в одному гелікоптері, оскільки намагалися якнайшвидше прибути до місця призначення. Так пояснила присутність на одному борті найвищих керівників одного відомства прессекретар Нацполіції Мар'яна Рева на брифінгу.

Речниця Нацполіції заявила, що гелікоптер прямував до однієї з прифронтових областей України. За словами Реви, працівники та керівництво МВС часто їздили на передову, щоб побачити ситуацію на власні очі та проінспектувати забезпечення підрозділів Міністерства, які перебувають у «гарячих» точках.

«Вони вирушали у відрядження, поспішали і хотіли якомога швидше прибути на місце, щоб скоригувати у подальшому роботу міністерства якомога краще і ефективніше, у тому числі і задля переможних ситуацій на фронті», – повідомила Мар'яна Рева.

Прессекретар додала, що з місця трагедії є багато фото та відео. Всі вони зібрані і у процесуальному порядку долучені до матеріалів кримінального провадження. Їх вивчатимуть експерти. Вона наголосила, що триває розслідування і без висновків експертизи поліція не може нічого заявляти.

Нагадаємо, вранці 18 січня 2022 року у Броварах Київської області розбився гелікоптер. На його борту було керівництво Міністерства внутрішніх справ, серед загиблих – міністр Денис Монастирський та його перший заступник Євген Єнін. За даними ДСНС, внаслідок авіакатастрофи загинуло 14 осіб, серед яких дитина. 

Стало відомо, що розслідуванням причин авіакатастрофи в Броварах займатиметься держкомісія. Наразі офіційної версії щодо причин падіння гвинтокрила немає.

Повідомлялося, що причиною загибелі керівництва МВС у Броварах могла стати несправність Airbus Helicopters H225 Super Puma. Журналіст Юрій Ніколов на свої  сторінці у Facebook повідомив, що ці гвинтокрили могли бути не новими. Раніше Норвегія відмовилася використовувати гвинтокрили Airbus Helicopters H225 Super Puma, подібні тому, який розбився в Броварах. Таку техніку було закуплено Україною у часи, коли  МВС керував Арсен Аваков. 

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Теги: МЗС трагедія катастрофа Київщина гелікоптер Денис Монастирський

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