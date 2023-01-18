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Що відомо про вертоліт, на якому розбилося керівництво МВС

Ірина Глотова
glavcom.ua
Що відомо про вертоліт, на якому розбилося керівництво МВС
Журналіст розповів про гвинтокрил Airbus Helicopters H225 Super Puma
фото: mil.in.ua

Раніше Норвегія відмовилася використовувати гвинтокрили Airbus Helicopters H225 Super Puma, подібні тому, який розбився сьогодні в Броварах

 

Причиною загибелі керівництва МВС у Броварах могла стати несправність Airbus Helicopters H225 Super Puma.  Журналіст Юрій Ніколов на свої  сторінці у Facebook повідомив, що ці гвинтокрили могли бути не новими. Раніше Норвегія відмовилася використовувати гвинтокрили Airbus Helicopters H225 Super Puma, подібні тому, який розбився сьогодні в Броварах, а колишній глава МВС Арсен Аваков купив вертольоти для потреб МВС і ДСНС. 

«Керівництво МВС летіло на гвинтокрилі. Попередньо кажуть, що це був Airbus Helicopters H225 Super Puma. Якщо це так, то нагадаю історію придбання цього секонд-хенду. Років десять тому Норвегія замовила у Аірбасу пачку EC225LP Super Puma для польотів на бурові установки у Північне море, возити туди буровиків. Але один з них розбився, загинуло 13 людей, норвежці склали докупи все що знали і взагалі відмовились від всіх тих вертольотів цієї марки. Паралельно такі самі вертольоти замовляла Польща. І коли дізналась про рішення норвежців – теж швиденько відмовилась від них», – написав журналіст.

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У 2018 році у матеріалі «Наші гроші» було сказано про досягнення домовленості між міністром Арсеном Аваковим та Airbus Helicopters SAS щодо постачання в Україну вертольотів на 554,29 млн євро для потреб прикордонної служби та пожежників.

Техніку купували у кредит, розплачуватись за нього повинен був державний бюджет України. Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков викупив їх для потреб МВС та ДСНС. У угоді прописали, що 34 вертольоти мають бути новими, а 21 – вживаними, 2007-2012 років випуску зі ступенем зносу 50%. Вживані були саме ті, які літали в Норвегії.

Втім, із інших джерел є поки що непідтверджена інформація, що вертоліт, на якому летіло керівництво МВС, був у червні 2019 року переданий Україні французами для потреб Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). А остання поставка, шостого за рахунком гелікоптера Airbus H225 Super Puma, з  бортовим номером 56 для ДСНС була здійснена у травні 2021 року. 

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на жахливу трагедію, яка сьогодні сталася в Броварах Київської області та доручив СБУ, Нацполіції та іншим уповноваженим органам зʼясувати її обставини. 

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Теги: катастрофа Facebook вертоліт Норвегія гроші бюджет Арсен Аваков міністр кредит журналіст

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